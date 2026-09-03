Las series de setiembre: vuelven "Monstruo" y "AHS", y llegan "Mis muertos tristes" y "Catedrales" al streaming

Setiembre trae la pelusa de los plátanos y un montón de series en streaming. Hay basadas en textos de autores populares, vuelven dos series premiadas de Ryan Murphy, llega el spin off de Reacher, y una comedia con Martín Bossi, entre un montón de títulos que llegan este mes en los servicios de streaming disponibles en Uruguay.

Este mes se estrenan más de 30 series en las plataformas, así que esta es una selección de las 12 más esperadas de los próximos días.

Los caballeros

Imagen de la serie "Los caballeros". Foto: Archivo. Foto: Christopher Rafael/Netflix

Pasó un año desde que Eddie (Theo James) y Susie (Kaya Scodelario) decidieran trabajar juntos en el imperio criminal de Bobby (Ray Winstone), y la situación se vuelve cada vez más complicada. Joely Richardson, Vinnie Jones, Hugh Bonneville y Sergio Castellitto se suman al elenco de la serie de Guy Ritchie que estrena su segunda temporada. (Desde hoy en Netflix)

Chad Powers

Glen Powell fue nominado al Globo de Oro como mejor actor de comedia por la serie "Chad Powers". Foto: Archivo.

La segunda temporada de esta elogiada comedia tienec seis episodios, y cuenta cómo se le complica cada vez más a Chad Powers (Glen Powell) ocultar que en realidad es el atleta Russ Holiday. Con la ayuda de Danny (Frankie Rodríguez) trata de llegar al final de la temporada y conseguir llevar a los playoffs a su equipo de fútbol universitario. (Hoy en Disney+)

Colisión

Esta serie mexicana se basa en las novelas de Corin Tellado y está protagonizada por Macarena Achaga, Margarita Rosa de Francisco y Diego Klein. Es la historia de Belén y Zoe, madre e hija que buscan asumir el liderazgo del negocio familiar, por lo que pondrán a prueba lealtades, amores y hasta sus propios límites. (El 7 en HBO Max)

Neagley

La primera serie derivada de Reacher está centrada en Frances Neagley (Maria Sten), una investigadora privada de Chicago y antigua protegida de Jack Reacher (Alan Ritchson) en la Unidad de Investigaciones Especiales 110 del Ejército. Son ocho capítulos, hay acción y se desarrolla en el universo creado por el escritor Lee Child. (El 16 en Prime Video)

Catedrales

Basada en la novela de Claudia Piñeiro, la miniserie chilena de Prime Video se desarrolla en dos líneas temporales, en las que la familia Sardá se enfrenta a la devastadora verdad que se esconde tras un asesinato ocurrido hace treinta años. Paulina García, Alfreo Castro y Carolina Kopelioff están al frente de esta miniserie dirigida por Pepa San Martín y Fabiana Tiscornia. (El 16 en Prime Video)

Amores inesperados

Martín Bossi hace seis personajes, uno por capítulo, en esta comedia escrita y dirigida por Marcos Carnevale y producida por LaFlia de Marcelo Tinelli. Jorgelina Aruzzi, Eleonora Wexler y Patricia Palmer son parte del elenco. (El 16 en Disney+)

Monstruo: La historia de Lizzie Borden

La franquicia Monster, la serie antológica centrada en asesinatos reales creada por Ryan Murphy e Ian Brennan, vuelve con ocho episodios sobre Lizzie Borden: la joven que asesinó brutalmente a su padre y madrastra en 1892. El elenco incluye a Ella Beatty, Charlie Hunnam, Vicky Krieps, Rebecca Hall y Sarah Paulson. (El 17 en Netflix)

Bookish

Mark Gattis (el showrunner de Sherlock, Drácula y guionista de Doctor Who) es el creador y protagonista de esta serie llena de misterios que estrena segunda temporada. Gattis interpreta a Gabriel Book, un librero con un gran talento para resolver crímenes. (El 17 en Film & Arts, NSNow y Flow)

MobLand

La familia mafiosa de los Harrigan regresa para su segunda temporada, compuesta de 10 capítulos, en los que intentará mantener las apariencias ante la amenaza de nuevos rivales para su fracturado imperio criminal. Con Tom Hardy, Pierce Brosnan y Helen Mirren. (El 18 en Paramount+)

Mis muertos tristes

El chileno Pablo Larraín dirige esta miniserie sobrenatural basada en cuentos de Mariana Enriquez. Dolores Fonzi y Mercedes Morán se ponen al frente de esta historia de los años sesenta y centrada en Ema, una médica que vive en un pueblito y que puede ver y escuchar a los muertos, y en su sobrina que llega a su casa y también puede comunicarse con estas “presencias”. (El 24 en Netflix)

El problema final

Tiene a José Coronado y Maribel Verdú como protagonizan y se basa en la novela de Arturo Pérez-Reverte. Se ambienta en 1959 y se centra en trece personas que quedan aisladas en un hotel por un temporal, y donde una turista aparece muerta. Basil (Coronado) un actor retirado que supo interpretar a Sherlock Holmes, terminará siendo el encargado de resolver el misterio. (El 25 en Netflix)

American Horror Story 13

Para los supersticiosos, es la temporada 13 de la serie de terror de Ryan Murphy y Brad Falchuk, y como yapa Jessica Lange, Sarah Paulson, Emma Roberts, Angela Bassett y Evan Peters, interpretarán los personajes de sus temporadas anteriores. Brujas, asilos y casas embrujadas se combinan en esta temporada. (El 25 en Disney+)

