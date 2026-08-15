Netflix y Universal+ preparan dos historias de terror: La historia de Lizzie Borden y la precuela de “Viernes 13”

Mientras el true crime y las series policiales continúan como la tendencia en Netflix, la plataforma de streaming anunció la fecha de estreno de Monstruo: La historia de Lizzie Borden. Además, Universal+ presentó las primeras imágenes de Crystal Lake, la serie que oficia como precuela de la saga Viernes 13.

La historia de Lizzie Borden, que llega el 17 de setiembre a Netflix, es la cuarta temporada de la premiada serie creada por Ryan Murphy sobre famosos asesinos. La primera estuvo dedicada a Jeffrey Dahmer, la segunda a los hermanos Menendez y la tercera, estrenada en octubre de 2025 se centró en Ed Gein, quien sirvió de inspiración para Psicosis.

La actriz Ella Beatty será la protagonista de esta historia ambientada a mediados de 1892. En la mañana del 4 de agosto, Andrew (Charlie Hunnam) y Abby Borden (Rebecca Hall) fueron encontrados brutalmente asesinados a hachazos en su casa en Massachusetts. Su hija, Lizzie (Ella Beatty), se convirtió en la principal sospechosa del asesinato. La joven fue juzgada y absuelta de los asesinatos a su padre y madrastra.

Además, la plataforma Universal+ le puso fecha de estreno a Crystal Lake, la serie producida por A24 y protagonizada por Linda Cardelini, que cuenta la historia de la madre de Jason Voorhees.

La serie de ocho episodios, sigue a Pam Voorhees (Cardelini), una madre soltera que no ha logrado superar el profundo dolor que le dejó la trágica muerte de su hijo Jason, un niño enfermizo que se ahogó en el lago del pueblo hace casi un año.

Brad Caleb Kane (guionista de It: Bienvenidos a Derry) es el showrunner de esta serie que llegará a la plataforma (disponible en el streaming de los cableoperadores) el 16 de octubre para contar la historia del origen de uno de los villanos más famosos del cine.