A 54 años del accidente de los Andes, El País abre su archivo fotográfico y las entrevistas completas de su podcast

En un nuevo aniversario del accidente de los Andes, El País pone a disposición del público fotografías de su archivo y las entrevistas de protagonistas realizadas para el podcast Andes. 72 días en la montaña, que estrenó en octubre de 2022 y que acumula más de 1,5 millones de reproducciones.

En una colección de acceso público en Pinpoint de El País a la que se puede acceder aquí, los lectores podrán consultar 21 fotografías —la mayoría poco difundidas—, escuchar 16 entrevistas completas y leer sus transcripciones realizadas por esta herramienta de inteligencia artificial. Algunos de esos testimonios se publican por primera vez en su versión íntegra.

Producción original de El País, Andes es un relato cronológico e inmersivo sobre la llamada tragedia o milagro de los Andes, es decir, la historia del avión que se estrelló en la cordillera un 13 de octubre de 1972 y del que 16 personas sobrevivieron hasta salir de la montaña, por mérito propio, el 22 de diciembre de ese año. Cuenta, así, la génesis y el desarrollo de la llamada "sociedad de la nieve", la misma que retrató la película de Netflix lanzada en enero de 2024. A partir de ese fenómeno cinematográfico, el podcast Andes. 72 días en la montaña se convirtió en ese momento en el más escuchado de Uruguay.

A través de ocho episodios y un epílogo, el podcast reconstruye en detalle todo lo que ocurrió desde la previa del viaje, impulsado por el equipo de rugby Old Christians que se trasladaba a Santiago de Chile para jugar un partido, hasta el rescate definitivo. El epílogo evoca la memoria de los 29 que fallecieron en la cordillera.

Restos del avión caído en la cordillera de los Andes el 13 de octubre de 1972. Foto: Archivo El País

Narrado por Belén Fourment y con guion y producción general de Soledad Gago, Valentina Caredio, Lorena Zeballos, Faustina Bartaburu y Belén Fourment, Andes. 72 días en la montaña está construido a partir del testimonio de varios de los sobrevivientes del accidente así como de diferentes personas involucradas en la historia, desde familiares a pilotos y periodistas que cubrieron el caso en la época.

El proyecto implicó cuatro meses de producción e investigación, la participación de un equipo de más de 15 personas de El País y más de 40 horas de entrevista. La edición de sonido estuvo a cargo de UyCast.

El podcast se lanzó, además, como el eje de un especial llamado La hazaña de los Andes, que incluyó un documental en YouTube de una hora y media contado en primera persona por los sobrevivientes y que acumula más de 900.000 visualizaciones en la plataforma, además de un especial de fotos y una newsletter de época.