Gobierno instalará más radares en rutas nacionales: ministra señaló que hay hasta cinco zonas previstas
"Es el radar de fiscalización el que puede aportar a mitigar o disminuir y desalentar las infracciones, se van a seguir colocando”, señaló Lucía Etcheverry, ministra de Transporte y Obras Públicas.
La ministra de Transporte y Obras Públicas Lucía Etcheverry señaló este jueves que colocarán más radares de fiscalización de velocidad en rutas nacionales, y dijo que eso se hará con base en “indicadores objetivos, nos guste o no”.
Entrevistada en el programa Arriba Gente de Canal 10, y ante la consulta de si a los 124 radares ya instalados en las rutas se sumarían más, la ministra respondió: “Hay algunos que se van a incorporar, si”.
“En aquellos lugares donde se informa, se verifica con indicadores objetivos, nos guste o no, porque se han cuestionado, pero que técnicamente se demuestran mayores niveles de siniestralidad, y eventualmente es el radar de fiscalización el que puede aportar a mitigar o disminuir y desalentar las infracciones, se van a seguir colocando”, aseguró la titular de Transporte.
Además, Etcheverry adelanto que “hoy por lo menos hay cuatro o cinco zonas que están previstos” nuevos radares.
Radares pedagógicos
Etcheverry expresó que "muchos municipios en varios departamento piden la instalación de los llamados radares pedagógicos", aquellos que anuncia y ubicación y marcan la velocidad a la que circulan los vehículos antes de llegar al radar de fiscalización.
“También se van a instalar en aquellos lugares en que efectivamente aporten a disminuir los problemas”, dijo Etcheverry, y destacó que hay 380 escuelas sobre rutas nacionales.
Por último, señaló que en rutas, frente a escuelas, se puede colocar “cartelería variable”, para que en los días que no hay clases la velocidad de circulación sea mayor.
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