Detienen en Inglaterra a un militar de EE.UU. bajo sospecha de espiar para el gobierno de Rusia

La Policía antiterrorista británica detuvo ayer martes a un militar de Estados Unidos sospechoso de espiar para Rusia. El hombre, de 41 años, fue arrestado cerca de la ciudad de Gloucester, en el suroeste de Inglaterra, señaló la Policía, que trabaja en estrecha colaboración con el Ejército estadounidense y el FBI.

La Policía señaló que esta operación no está relacionada con otras investigaciones en curso, después de que ocho hombres fueran detenidos en las últimas semanas dentro de la investigación sobre una trama terrorista vinculada a Irán, detectada el 27 de septiembre.

Sobre la detención de ayer martes, la subdirectora adjunta de la Policía Metropolitana de Londres, Vicki Evans, coordinadora nacional de la Policía Antiterrorista británica, dijo que “las acusaciones son graves y la investigación sigue plenamente abierta”. “Esta operación demuestra la solidez de las alianzas entre los cuerpos policiales y los organismos de seguridad nacional del Reino Unido y Estados Unidos”, afirmó.

En la misma nota, el director del FBI, Kash Patel, declaró que “esta importante detención está relacionada con acusaciones de espionaje, un asunto que reviste la máxima preocupación para Estados Unidos y sus aliados”. “Aunque la investigación continúa, quiero enviar un mensaje claro: este FBI no tolera que nadie traicione el juramento de lealtad a EE.UU. ni que sus acciones pongan en peligro nuestra seguridad nacional y la de nuestros socios”, manifestó.

EFE