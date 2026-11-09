El ruso Piotr Tolstói, nuevo jefe del comité de Asuntos Internacionales de la Duma o cámara de diputados de Rusia, aseguró ayer domingo que es más importante el reparto de zonas de influencia entre Rusia, EE.UU. y China en la cumbre de mediados de noviembre que las negociaciones para una paz en Ucrania.

“Si ellos (el ruso Vladímir Putin, el estadounidense Donald Trump y el chino Xi Jinping) logran abordar las necesarias garantías de seguridad para el mundo, el reparto de zonas de influencia, eso será más importante que los intentos de alto el fuego en Ucrania”, dijo Tolstói a la agencia TASS.

Añadió que “esto significará que nosotros hablamos directamente con EE.UU. y China sobre la construcción de la seguridad del mundo en un futuro”.

“Precisamente, esas preocupaciones fueron el origen de la operación militar especial. Y si eso se discute o incluso se decide parcialmente durante tal reunión, eso será más importante que los innumerables intentos de (Trump) de entablar negociaciones con (el presidente ucraniano, Volodímir) Zelenski. Yo no creo en ellas”, afirmó.

Tolstói, miembro del partido del Kremlin, Rusia Unida, subrayó que a día de hoy “existen opciones de una reunión tripartita en (la ciudad china de) Shenzhen” en el marco de la cumbre de la APEC de los próximos 18 y 19 de noviembre.

Al respecto, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, aseguró que los tres países están intentando consensuar la agenda de dicha cumbre. “Las partes presentan propuestas sobre los posibles puntos de la agenda. Algunos son preferibles para una parte, pero inadmisibles para la otra. Aquí hay que hallar un cierto consenso”, señaló.

La derrota republicana de Trump en las elecciones de medio mandato en Estados Unidos le da esperanzas a la UE de que la Casa Blanca tenga menos capacidad de maniobra en relación a Rusia.

EFE