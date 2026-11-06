El meme que provocó pérdidas millonarias a Mbappé, hizo enojar a China y desató una crisis de patrocinio
El francés calificó indirectamente a Mao Zedong de "dictador chino", lo que llevó a varias marcas a romper sus vínculos comerciales con el jugador. La polémica también repercute en su club, el Real Madrid.
El enojo de China con Kylian Mbappé por un comentario suyo en el que se refiere indirectamente a Mao Zedong como «dictador chino» le está ocasionando pérdidas millonarias no solo al astro francés, sino también a su club, el Real Madrid.
En una entrevista con el programa francés The Bridge, Mbappé fue consultado sobre el meme con su cara que más lo ha hecho reír. «Es ese en el que usan mi cara en un dictador chino. Lo utilizo mucho con mis amigos», respondió.
El comentario cayó mal en el gigante asiático y desató una crisis de imagen para el francés.
Tres gigantes chinos -la empresa de bebidas Dongpeng y las compañías lácteas Mengniu y Milkground-, que tenían a Mbappé como embajador de sus marcas, cortaron sus vínculos comerciales con el jugador tras la polémica. La decisión implica una pérdida de unos € 7 millones anuales para el goleador del Real Madrid, informó el diario deportivo francés L’Equipe.
Los patrocinios le reportan a Mbappé US$ 30 millones de los US$ 100 millones que gana al año, según publica la revista de negocios Forbes.
La pérdida de apoyos comerciales también ha alcanzado a otras marcas con las que el francés está vinculado. La firma deportiva suiza On, con la que acaba de anunciar un acuerdo, eliminó publicaciones sobre el delantero de sus redes sociales en China. Por su parte, la misma medida aplicó la marca de lujo Dior.
Daño colateral
El episodio también ha expuesto al Real Madrid, que cuenta con una base de 100 millones de seguidores en China, según indica el periódico Marca.
El club -que pidió disculpas por el «malestar» ocasionado por su jugador a través de un comunicado- podría sufrir un impacto considerable en sus ventas internacionales de merchandising, ya que entre el 10% y 15% proceden de China, donde la camiseta de Mbappé es la más demandada, señala Marca.
El «efecto dominó» de la crisis también alcanza a los clubes que se enfrentan al Real Madrid así como a los anunciantes que aparecen en la publicidad estática de esos partidos, como consecuencia de la decisión de la televisión china de no emitir los encuentros del equipo español.
Este fin de semana, la señal estatal CCTV no transmitió ningún partido de LaLiga, mientras que la plataforma de streaming Mingu, socio del torneo español en China, retiró de la programación el choque entre Racing de Santander y Real Madrid.
El presidente de LaLiga, Javier Tebas, intervino en la polémica y declaró: «No podemos permitir que unas declaraciones individuales empañen esa relación ni perjudiquen a los más de 20 clubes que integran nuestras competiciones profesionales, a nuestros socios y, sobre todo, a los aficionados chinos».
El propio Mbappé emitió un comunicado donde pidió disculpas al pueblo chino, por el que dijo sentir un «profundo respeto».
Como pocas veces, un simple «meme» causó tantos dolores cabeza y pérdidas millonarias.
Antecedentes cercanos
La controversia en torno a Mbappé se suma a otros episodios en los que China tomó represalias ante comentarios de empresas y figuras del deporte que consideró ofensivos.
En 2019, la NBA afrontó una crisis comercial luego de que Daryl Morey, entonces directivo de los Houston Rockets, publicara un mensaje de apoyo a las protestas de Hong Kong, lo que desencadenó suspensiones de retransmisiones y patrocinios chinos.
El comisionado de la liga, Adam Silver, estimó en febrero de 2020 que estas medidas podían costarle a la NBA «menos de US$ 400 millones». En octubre de ese año, ESPN informó de un impacto negativo neto de unos US$ 200 millones.
Nike y Adidas también afrontaron un boicot en el país asiático en 2021, luego de que manifestaran preocupaciones por el uso de algodón de Xinjiang, zona acusada de recurrir al trabajo forzoso de minorías étnicas. La polémica golpeó a ambas compañías: en abril de ese año, las ventas de Adidas y Nike en la plataforma Tmall cayeron un 78% y un 59% interanual, respectivamente.
Luego, Adidas reconoció que sus ventas en Gran China habían caído un 15% interanual durante el tercer trimestre de 2021 como consecuencia, entre otros factores, del boicot en ese mercado. Con información de EFE
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