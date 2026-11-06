El meme que provocó pérdidas millonarias a Mbappé, hizo enojar a China y desató una crisis de patrocinio

El enojo de China con Kylian Mbappé por un comentario suyo en el que se refiere indirectamente a Mao Zedong como «dictador chino» le está ocasionando pérdidas millonarias no solo al astro francés, sino también a su club, el Real Madrid.

En una entrevista con el programa francés The Bridge, Mbappé fue consultado sobre el meme con su cara que más lo ha hecho reír. «Es ese en el que usan mi cara en un dictador chino. Lo utilizo mucho con mis amigos», respondió.

El comentario cayó mal en el gigante asiático y desató una crisis de imagen para el francés.

Tres gigantes chinos -la empresa de bebidas Dongpeng y las compañías lácteas Mengniu y Milkground-, que tenían a Mbappé como embajador de sus marcas, cortaron sus vínculos comerciales con el jugador tras la polémica. La decisión implica una pérdida de unos € 7 millones anuales para el goleador del Real Madrid, informó el diario deportivo francés L’Equipe.

Los patrocinios le reportan a Mbappé US$ 30 millones de los US$ 100 millones que gana al año, según publica la revista de negocios Forbes.

La pérdida de apoyos comerciales también ha alcanzado a otras marcas con las que el francés está vinculado. La firma deportiva suiza On, con la que acaba de anunciar un acuerdo, eliminó publicaciones sobre el delantero de sus redes sociales en China. Por su parte, la misma medida aplicó la marca de lujo Dior.

Daño colateral

El episodio también ha expuesto al Real Madrid, que cuenta con una base de 100 millones de seguidores en China, según indica el periódico Marca.

La gente pasa por un ómnibus con la estrella del fútbol francés Kylian Mbappe para la bebida de electrolitos "Bushuila" de Dongpeng Beverage Group en una calle de Shanghái el 27 de octubre de 2026. Foto: JADE GAO/AFP

El club -que pidió disculpas por el «malestar» ocasionado por su jugador a través de un comunicado- podría sufrir un impacto considerable en sus ventas internacionales de merchandising, ya que entre el 10% y 15% proceden de China, donde la camiseta de Mbappé es la más demandada, señala Marca.

El «efecto dominó» de la crisis también alcanza a los clubes que se enfrentan al Real Madrid así como a los anunciantes que aparecen en la publicidad estática de esos partidos, como consecuencia de la decisión de la televisión china de no emitir los encuentros del equipo español.

Este fin de semana, la señal estatal CCTV no transmitió ningún partido de LaLiga, mientras que la plataforma de streaming Mingu, socio del torneo español en China, retiró de la programación el choque entre Racing de Santander y Real Madrid.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, intervino en la polémica y declaró: «No podemos permitir que unas declaraciones individuales empañen esa relación ni perjudiquen a los más de 20 clubes que integran nuestras competiciones profesionales, a nuestros socios y, sobre todo, a los aficionados chinos».

El propio Mbappé emitió un comunicado donde pidió disculpas al pueblo chino, por el que dijo sentir un «profundo respeto».

Como pocas veces, un simple «meme» causó tantos dolores cabeza y pérdidas millonarias.