China confirma que no emitirá LaLiga tras declaraciones de Mbappé y ve insuficientes las disculpas del Real Madrid

La radiotelevisión estatal china confirmó que suspendió la retransmisión de la liga española de fútbol (LaLiga) por las declaraciones de Kylian Mbappé y rechazó este miércoles las explicaciones del Real Madrid, al considerar que las palabras del jugador "trascienden la libertad de expresión" y que el equipo no puede eludir su responsabilidad.

Un portavoz del Centro de Deportes y Juventud del Grupo de Medios de China (CMG) aseguró hoy que no acepta la postura atribuida al Real Madrid de que Mbappé "nunca tuvo intención de ofender" y de que tiene derecho a expresar sus opiniones personales.

La entidad, que confirmó este martes que el 26 de octubre había suspendido las emisiones de LaLiga, los partidos relacionados con Mbappé y sus anuncios publicitarios, reiteró que mientras el club no presente unas disculpas satisfactorias, "no hay nada de que hablar".

El comunicado aseguró hoy que las declaraciones del delantero francés "ofendieron al pueblo chino" y "traspasaron límites fundamentales", y sostuvo que el Real Madrid, como club al que pertenece el jugador, no puede desentenderse de lo sucedido.

"Cualquier palabra o acción que hiera los sentimientos del pueblo chino se enfrentará inevitablemente al rechazo colectivo de todos los sectores de la sociedad china; al Real Madrid le convendría abandonar cualquier ensoñación en sentido contrario", aseguró el comunicado.

La controversia comenzó después de que Mbappé, preguntado durante una entrevista por su 'meme' favorito, respondiera que el que más le divertía era uno en el que aparecía su cara sobre la de un "dictador chino", sin mencionar expresamente a Mao Zedong, cuya imagen protagoniza el montaje difundido en redes sociales.

Las declaraciones provocaron este martes la ruptura de los acuerdos comerciales del jugador con las empresas chinas Dongpeng, Mengniu y Milkground, además de restricciones a sus contenidos en plataformas digitales del país.

Las botellas de la bebida electrolítica "Bushuila" de Dongpeng Beverage Group, con la estrella del fútbol francés Kylian Mbappe en el empaque, se exhibirán en una tienda de conveniencia en Beijing el 27 de octubre de 2026. Foto: PEDRO PARDO/AFP

Ese mismo día, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, remitió una carta a CMG en la que condenó el comportamiento del futbolista, lo calificó de "inaceptable" y pidió disculpas por la ofensa causada.

La radiotelevisión respondió que LaLiga, el Real Madrid y, especialmente, Mbappé debían disculparse públicamente y remitir una carta de disculpas por escrito.

El delantero difundió posteriormente un comunicado en francés, chino e inglés en el que lamentó sus palabras y expresó su "profundo respeto" por el pueblo chino y su historia.

Tebas también se reunió el martes con el embajador chino en España, Yao Jing, para buscar una salida a la controversia, en un contexto en el que LaLiga mantiene acuerdos de cooperación con entidades chinas, incluido un convenio estratégico con la liga profesional del país vigente hasta 2029.

EFE.