FBI arrestó al padre de la duquesa Meghan Markle: está acusado de posesión de material de abuso sexual infanti

El FBI confirmó que arrestó ayer viernes a Thomas Markle Sr., padre de la duquesa de Sussex, Meghan Markle, acusado de un cargo de posesión de pornografía infantil, quien compareció ante un tribunal de Tampa, en el centro de Florida.

“El señor Markle está acusado de posesión de material de abuso sexual infantil, incluyendo fotografías en las que aparece con niñas menores de edad”, informó en un comunicado el primer fiscal adjunto de los Estados Unidos, Bill Essayli. Thomas Markle Sr., de 82 años, compareció ayer ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Tampa.

El FBI reveló que hallaron aproximadamente 78 artículos, incluyendo diapositivas, negativos de película y libros que contenían material sexualmente explícito en dos depósitos del área de Los Ángeles que alquiló durante casi dos décadas.

Este descubrimiento se produjo a raíz de la apertura de una investigación en Filipinas, donde el padre de la duquesa de Sussex vivió hasta mediados de 2026, antes de mudarse a la localidad de Lakeland, en Florida. Según fuentes policiales, Thomas Markle Sr. fue arrestado en Lakeland por los agentes federales.

Un agente de seguridad judicial en el exterior del Palacio de Justicia de Estados Unidos, en Tampa, Florida. Foto: AFP

En Filipinas, las autoridades habían intervenido cerca de 7.500 fotografías y un video, todos de menores de edad, niños y niñas, de ascendencia asiática, latina y europea, con edades de entre 10 y 11 años, en la residencia de Markle Sr. en la ciudad de Cebú, tras una denuncia de uno de los hijos del arrestado, Thomas Markle Jr.

De ser declarado culpable, Markle se enfrentaría a una pena máxima legal de 20 años de prisión federal. Meghan Markle aseguró el pasado 23 de octubre en una carta al medio británico The Sun que sabía desde 2018 de estas acusaciones contra su padre, después de que la Policía británica se las trasladara, y que por eso cortó la relación y le impidió ver a sus hijos.

Autoridades de Filipinas y México también han investigado dispositivos y bodegas en medio de pesquisas por presunta posesión de material de abuso sexual infantil. Tras los hallazgos en Filipinas, Thomas Markle rechazó las acusaciones en una entrevista al Daily Mail y las tildó de “un montón de mentiras”.

Este año Meghan Markle y su esposa el príncipe Harry regresaron a vivir a Inglaterra tras unos años radicados en California. Harry está en un proceso de acercamiento a su familia. EFE, AFP