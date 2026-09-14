Meghan Markle y el príncipe Harry muestran por primera vez su rutina tras regresar al Reino Unido

Meghan Markle, actriz y duquesa de Sussex, compartió en redes sociales un video en el que muestra un vistazo de su nueva vida en Reino Unido, tras regresar al país de forma sorpresiva a finales de agosto. En la publicación se la puede ver acompañada de sus hijos y su esposo, el príncipe Harry.

El video, de 34 segundos, muestra a sus seguidores diferentes momentos de la vida cotidiana de su familia. En una parte de la secuencia puede verse a la actriz junto al príncipe británico caminando de la mano por un sendero boscoso del Reino Unido.

Por otra parte, en otro recorte de video, se puede ver a sus hijos realizando actividades al aire libre. El príncipe Archie, de 7 años, corre hacia unos ciervos mientras que su hermana, la princesa Lilibet, de 5 años, anda en bicicleta a su lado. Otro video muestra a Harry con los niños en un barco pescando.

En la publicación, Meghan incluyó un emoji de la bandera del Reino Unido junto a uno de un corazón rojo.

El príncipe Enrique de Gran Bretaña y su esposa, la estadounidense Meghan Markle, en el Palacio de Kensington. Foto: AFP

Es la primera vez que la duquesa publica contenido de su familia en su cuenta de Instagram desde que regresaron de Estados Unidos tras vivir seis años en California.

Diversos medios británicos confirmaron que los duques de Sussex se instalaron en una residencia privada, no real, a las afueras de Londres, en la zona de los Cotswolds. Según la BBC, Archie y Lilibet ya fueron matriculados en una escuela y comenzarán las clases este mes.

La decisión del rey Carlos III sobre la realeza británica que afecta directamente al príncipe Harry y Meghan

El rey Carlos III afirmó a principios de setiembre que el príncipe Harry y su esposa Meghan no deben ser considerados "miembros activos de la familia real", sino ciudadanos que actúan a título privado desde su regreso al Reino Unido.

El hijo menor del monarca británico dejó el país y renunció a sus obligaciones como miembro de la realeza en 2020, por una disputa dentro de la familia real. Al renunciar a sus obligaciones reales y abandonar el Reino Unido, perdieron la protección policial sistemática a la que tenían derecho.

El rey Carlos III del Reino Unido en las carreras de caballos de Royal Ascot, al oeste de Londres. Foto: AFP

El regreso del príncipe, que tiene el título de duque de Sussex, generó debates sobre si los contribuyentes británicos deben asumir el costo de la seguridad de la pareja.

En una carta, Carlos III dejó en claro que la posición de la pareja es "similar a la de los ciudadanos" comunes y corrientes y que no se les debe dar la distinción de llamarlos "su alteza real".

Los denominados "miembros activos de la realeza" son aquellos que desempeñan funciones oficiales en nombre del monarca.

Con información de AFP, La Nación/GDA