El príncipe Harry y Meghan ya llegaron al Reino Unido seis años después de abandonar su vida en la realeza

El príncipe Harry y su esposa Meghan regresaron al Reino Unido este miércoles, según consignaron medios británicos. La pareja viajó con sus dos hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet, en un avión privado que partió desde California.

La familia llegó sobre el mediodía del miércoles en el aeropuerto de Birminghan. El regreso de los duques, que vivieron en Estados Unidos los últimos seis años, había sido anunciado la semana pasada. Sus dos hijos, de cinco y siete años, están matriculados en colegios británicos en la previa de un próximo curso, que comenzará en setiembre.

Por ahora, la pareja regresa al Reino Unido como ciudadanos privados y no se espera que retomen funciones oficiales de la familia real. Además, vivirán fuera de Londres.

Meghan, duquesa de Sussex, y el príncipe Harry, salen del ayuntamiento de Düsseldorf, en el oeste de Alemania. Foto: AFP

La claves detrás del "Megxit", a principios de la pandemia

La 'Megxit' de principios de 2020, cuando aún vivía la reina Isabel II, sumió a la monarquía en un punto bajo al salir a la luz unas supuestas fricciones internas y la posterior acusación de actitudes racistas de un miembro de la familia contra Meghan por ser mestiza.

En 2020, la soberana convocó una reunión en su residencia de Sandringham, en el sureste de Inglaterra, con los miembros más destacados de su familia para resolver el llamado 'Megxit', pero la conclusión fue que el futuro de los duques de Sussex era insostenible: estaban dentro o fuera de la Casa Real.

Tras dejar el Reino Unido, la pareja se trasladó a California y abandonó definitivamente sus funciones como miembros activos de la realeza en marzo de 2020, justo cuando estallaba la pandemia.

Polémica entrevista con Oprah Winfrey

Sin embargo, desde Estados Unidos generaron polémica hasta el punto de que concedieron una entrevista con la presentadora Oprah Winfrey, a quien revelaron que un miembro de la familia real, cuyo nombre no revelaron, había hecho un comentario racista sobre el futuro tono de piel de su hijo Archie antes de que éste naciera en 2019.

Meghan también reveló que la princesa de Gales, Kate, la hizo llorar durante una prueba del vestido de las damas de honor antes de la boda de los duques en 2018, y que la monarquía no rectificó las informaciones iniciales que afirmaban que había ocurrido al revés.

El príncipe Enrique, duque de Sussex; y Meghan, duquesa de Sussex, en el Long Walk del castillo de Windsor. Foto: AFP

Ante las revelaciones contenidas en la entrevista, Isabel II mantuvo la discreción y emitió un comunicado en el que dejó claro que las cuestiones planteadas se tratarían en privado, aunque advirtió de que algunos recuerdos de lo ocurrido podían "variar", es decir, ser diferentes.

Al mismo tiempo, los tabloides publicaron que Meghan llegó a acosar a empleados del palacio de Buckingham -acusación que ella negó- y la pareja adquirió fama de no lograr retener a su personal.

Los Sussex, que ya no recibían financiación del ahora rey -por entonces príncipe de Gales-, firmaron acuerdos comerciales multimillonarios con Netflix y Spotify.

Isabel II le retiró a Harry los títulos militares

Un año después, Isabel II retiró a su nieto sus títulos militares y sus patrocinios reales, pero los duques siguieron con las acusaciones contra la monarquía en un documental de Netflix y en el libro 'En la sombra' ('Spare', en inglés), la exitosa autobiografía del duque que se publicó después de la muerte de la reina Isabel II en 2022.

El duque llegó a asegurar que su hermano, el príncipe William, le agredió físicamente en una oportunidad y lo tiró al suelo, haciéndolo caer sobre un comedero para perros, durante una discusión motivada por su relación con Meghan, y también arremetió contra la reputación de su madrastra, la reina Camila, calificándola de "peligrosa" por su disposición a forjar vínculos con la prensa británica.

Britain's Prince Harry, Duke of Sussex, and Britain's Meghan, Duchess of Sussex attend the National Service of Thanksgiving for The Queen's reign at Saint Paul's Cathedral in London on June 3, 2022 as part of Queen Elizabeth II's platinum jubilee celebrations. - Queen Elizabeth II kicked off the first of four days of celebrations marking her record-breaking 70 years on the throne, to cheering crowds of tens of thousands of people. But the 96-year-old sovereign's appearance at the Platinum Jubilee -- a milestone never previously reached by a British monarch -- took its toll, forcing her to pull out of a planned church service. (Photo by Victoria Jones / POOL / AFP) VICTORIA JONES/AFP fotos

En los años siguientes, Henry ha realizado contadas visitas al Reino Unido, relacionadas con sus procesos legales para conseguir protección de seguridad pagada por el contribuyente y también contra algunos medios por la intromisión en su vida privada en años pasados.

En 2024, cuando al rey se le diagnosticó un cáncer no especificado, el duque hizo un viaje relámpago para verlo, pero ambos pasaron menos de 45 minutos juntos.

Con información de Viviana García/Agencia EFE