Confirman el hallazgo de material de abuso sexual infantil en la casa del padre de Meghan Markle

La Policía Nacional de Filipinas (PNP) confirmó la existencia de material de abuso sexual infantil en la vivienda de Thomas Markle, padre de la duquesa de Sussex Meghan Markle, en la localidad de Cebú (centro del país).

Según indicaron a las agencias AFP y EFE, estos contenidos estaban en tres tarjetas de memoria y un teléfono celular entregados por el hermanastro de Meghan a la Policía a finales de octubre. El tabloide británico The Sun develó que Thomas Markle Jr. las encontró mientras revisaba cajas de la vivienda.

En total, se analizan al menos nueve teléfonos móviles, tres tarjetas SD, cinco discos duros y una cámara. Según el testimonio del hijo, las imágenes mostraban a niñas "no mayores de 10 u 11 años" y en algunas se reconocía la casa que su padre ocupó durante años en Rosarito, en el estado mexicano de Baja California, una tesis que la Policía filipina aún no ha confirmado.

El hombre de 82 años, con quien la duquesa de Sussex cortó toda relación en 2018 -desde su boda con el príncipe Enrique-, rechazó las acusaciones en una entrevista concedida al diario británico Daily Mail y las tildó de "un montón de mentiras".

El príncipe Enrique de Gran Bretaña y su esposa, la estadounidense Meghan Markle, en el Palacio de Kensington. Foto: AFP

Por su parte, la duquesa de Sussex se dijo "profundamente consternada", y dijo que hace seis años tuvo conocimiento de una carta enviada a la policía británica que contenía "acusaciones preocupantes" contra su padre. Por eso, dijo, su distanciamiento en 2018 estuvo motivado por la necesidad de "proteger" a sus dos hijos.

Investigaciones en Filipinas y México

"En los resultados preliminares del análisis forense, se identificaron archivos multimedia que contienen varios materiales de abuso y explotación sexual infantil ", declaró la víspera en rueda de prensa el general Wilson Asueta, de la Dirección de Investigación y Gestión de Detectives de la PNP, quien avanzó que los contenidos "serán sometidos a análisis posteriores".

Si se reúnen pruebas suficientes, la Policía presentará cargos por delitos de abuso y explotación sexual infantil en línea, según Asueta, mientras el FBI y las autoridades estadounidenses colaboran en la investigación y realizan además sus propias pesquisas.

La revelación se produjo un día después de que las autoridades mexicanas allanaran un depósito alquilado por Thomas Markle. La fiscalía del estado de Baja California, fronterizo con Estados Unidos, dijo que recibió una denuncia anónima sobre la existencia de "material de pornografía infantil" en un depósito alquilado por el director de fotografía jubilado.

Depósito que investigan autoridades mexicanas, donde Thomas Markle guardaba pornografía infantil. GUILLERMO ARIAS/AFP fotos

Los investigadores señalaron que el propietario del depósito informó que había dejado de pagar el alquiler en 2024, pero que sus pertenencias seguían en el lugar. La autoridad señaló haber encontrado en el sitio "revistas de origen asiático" que datan de hace 20 años, sin especificar su contenido, y decomisado equipo informático.

AFP y EFE