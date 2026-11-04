El emotivo abrazo del influencer uruguayo Carlos Eduardo Espina con la primera gobernadora latina de Texas

El influencer uruguayo Carlos Eduardo Espina, que acumula más de 2,5 millones de seguidores en Instagram y casi 15 millones en TikTok, celebró este martes el histórico triunfo demócrata en Texas en las elecciones de medio término de Estados Unidos.

Espina compartió el emotivo abrazo que se dio con Gina Hinojosa, abogada de origen mexicano, que se convirtió en la primera gobernadora latina de Texas. "Un abrazo que vale más que mil palabras. Por nuestra gente, por la justicia, por un mejor futuro... Adelante mi gobernadora", publicó el joven.

Carlos Eduardo Espina abraza a la gobernadora electa de Texas, Gina Hinojosa Foto: Instagram/Carlos Eduardo Espina

El influencer uruguayo formó parte activa de la campaña demócrata en Texas, publicando videos junto a Hinojosa y participando en sus presentaciones.

Carlos Eduardo Espina con Gina Hinojosa Foto: Instagram/Gina Hinojosa

Victoria histórica del Partido Demócrata en Texas

La victoria histórica de los demócratas James Talarico al Senado y Gina Hinojosa a la gobernación en Texas este martes terminó con más treinta años de dominio republicano en el estado.

"David no era tan grande ni tan fuerte como Goliat. No tenía tantas armas, pero tenía esperanza. (...) Y esta noche, sí, esta noche, hemos derrotado a Goliat", dijo Talarico, exlegislador estatal y seminarista presbiteriano, en un acto en Austin (Texas).

Texas le dio a Talarico una arrolladora victoria para voltear un escaño en el Senado por Texas, algo no visto desde 1988, un año antes de que el político naciera.

El golpe fue doble para los republicanos, ya que la demócrata Hinojosa, de ascendencia mexicana, desbancó al gobernador de Texas, Greg Abbott, en el cargo desde 2015.

El candidato demócrata al Senado de los Estados Unidos, James Talarico, habla después de ganar la carrera en Texas el 3 de noviembre de 2026. Foto: RONALDO SCHEMIDT/AFP

¿Quién es Carlos Eduardo Espina?

Carlos Eduardo Espina es uno de los influencers uruguayos más destacados del mundo.

Nacido en Uruguay hace 27 años, Carlos emigró con su padre (uruguayo) y su madre (mexicana) a Texas, Estados Unidos, cuando tenía cinco años. A los 17 comenzó a trabajar activamente por los derechos humanos.

Su historia despertó el interés internacional cuando comenzó a escribir cartas a mano a los inmigrantes detenidos en la frontera. Luego, comenzó a trabajar en una ONG para dar apoyo a la comunidad latina de bajos recursos. Donó su sueldo para pagar la luz de sus vecinos durante la pandemia de covid-19 y participó de diversas campañas de recolección de fondos.

En 2020 se graduó en Ciencias Políticas y Estudios Latinoamericanos en Vasser College y su interés era seguir con la labor humanitaria. Tras graduarse, siguió con un posgrado en las escuela de leyes de la Universidad de Nevada, formación que le dio pie para asesorar cada vez más a través de las redes a los inmigrantes que buscaban una solución a sus problemas.

El pasado mes de mayo, Espina, que lleva más de dos décadas viviendo en Estados Unidos y está afiliado al Partido Demócrata, compartió su reciente encuentro con el expresidente Barack Obama.

"¡Carlos! ¿Cómo estás? Te creció la barba, hermano, no te reconocí", dice Obama en un video compartido en las redes de Espina. El uruguayo lo abordó durante un meeting del Partido Demócrata en Texas para impulsar las campañas de James Talarico y Gina Hinojosa.

En las imágenes se puede ver cómo Obama reconoce al joven influencer y le dedica un bonito mensaje. Espina le explica al expresidente que está parado detrás de una barra para acompañar a la mujer que está filmando.

"Carlos es el grande ahora. Mi tiempo ya pasó, este chico es el que se va para arriba", le dice el exmandatario a la mujer.