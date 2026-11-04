Aplastante victoria demócrata en las elecciones de medio término en EE.UU.: los rostros que hicieron historia

Los votantes estadounidenses eligieron a su primera gobernadora negra, su primer senador declarado gay, el primer senador musulmán y la primera gobernadora indígena en unas elecciones de medio término que reflejan un liderazgo cada vez más diverso.

El descontento de los electores hacia la gestión del presidente Donald Trump se tradujo en un tsunami demócrata que arrebató el control de las dos cámaras del Congreso a los republicanos y en una serie de hitos para muchas minorías del país.

Los triunfos del demócrata Abdul El-Sayed en las elecciones al Senado de EE.UU. por el estado de Michigan y de la demócrata de origen mexicano Gina Hinojosa, quien se convirtió este miércoles en la primera mujer y también en la primera persona latina que gobernará Texas, tradicional bastión republicano, son solo algunos de los hitos de unos comicios marcados por el cambio.

Rupturas de techos de cristal: minorías que hacen historia

El demócrata Xavier Becerra se convertirá en el primer gobernador de origen latino al frente del gobierno de California en más de 150 años.

"Qué gran noche para ser californiano. Qué gran noche para ser estadounidense, para ser hijo de inmigrantes de la Unión, para estar de pie en la victoria junto a todos ustedes", dijo Becerra en un discurso en Sacramento, la capital de California, tras conocerse los primeros resultados que lo daban por vencedor de la contienda.

Xavier Becerra, hijo de una familia mexicana que busca gobernar California. Foto: Omar Alonso/EFE

Nuevo México tendrá por primera vez una gobernadora indígena

La demócrata Deb Haaland ganó la carrera a gobernadora de Nuevo México, convirtiéndose así en la primera mujer indígena que ocupa esa posición política en la historia de Estados Unidos.

Haaland se hará con el cargo tras su paso por la Administración del presidente Joe Biden como secretaria de Interior entre 2021 y 2025, donde fue la primera nativa americana en formar parte del Gabinete de Estados Unidos, principal órgano asesor del presidente conformado entonces por la vicepresidenta, Kamala Harris, y el resto de titulares de los departamentos federales.

Lance Bottoms, primera gobernadora negra en Georgia

La demócrata Keisha Lance Bottoms, exalcaldesa de Atlanta, será la primera mujer negra en ocupar la Gobernación de Georgia, venciendo al republicano Richard Lee Jackson, un multimillonario estadounidense, hombre de negocios y fundador de la compañía Jackson Healthcare.

Mientras, el republicano Byron Donalds fue elegido nuevo gobernador de Florida tras imponerse al demócrata David Jolly, y se convertirá en el primer mandatario negro en la historia del estado.

El primer senador declarado gay

El candidato demócrata por New Hampshire al Senado, Chris Pappas, venció este martes a su rival republicano y se convertirá en el primer hombre abiertamente gay en el Senado de Estados Unidos.

Pappas se impuso al republicano John Sununu y mantuvo el escaño para la bancada demócrata que hasta ahora ocupaba la senadora Jeanne Shaheen.

La victoria de Pappas, casado con un hombre, supone un avance significativo tras la ofensiva de la Administración de Donald Trump contra los derechos de las personas LGTBIQ+, especialmente contra la comunidad trans.

Mientras tanto en Michigan, el izquierdista Abdul El-Sayed se convirtió en el primer musulmán elegido para el Senado de Estados Unidos.

Este médico de 42 años, conocido por su franqueza, movilizó a los votantes con promesas de izquierda, incluida la atención médica universal, para mantener un escaño clave en el Senado para los demócratas, pero tuvo que enfrentar la dura retórica antimusulmana por parte de sus detractores.

Abdul El-Sayed se dirige a sus seguidores en su centro electoral en Michigan (Estados Unidos). Foto: EFE/EPA/SARAH YENESEL

Texas y Kansas: el fin de décadas de hegemonía republicana

La última vez que Kansas envió un demócrata al Senado fue hace 94 años. Y este martes, Adam Hamilton desbancó a su rival republicano Roger Marshall.

Hamilton, pastor de una megaiglesia metodista que hasta hace poco estaba registrado como republicano, se convirtió en el primer demócrata en ganar una contienda por el Senado en este estado, en su mayoría rural y conservador, desde 1932.

La victoria histórica de los demócratas James Talarico al Senado y Gina Hinojosa a la gobernación en Texas este martes terminó con más treinta años de dominio republicano en el estado.

"David no era tan grande ni tan fuerte como Goliat. No tenía tantas armas, pero tenía esperanza. (...) Y esta noche, sí, esta noche, hemos derrotado a Goliat", dijo Talarico, exlegislador estatal y seminarista presbiteriano, en un acto en Austin (Texas).

El candidato demócrata al Senado de los Estados Unidos, James Talarico, habla después de ganar la carrera en Texas el 3 de noviembre de 2026. Foto: RONALDO SCHEMIDT/AFP

Texas le dio a Talarico una arrolladora victoria para voltear un escaño en el Senado por Texas, algo no visto desde 1988, un año antes de que el político naciera.

El golpe fue doble para los republicanos, ya que la demócrata Hinojosa, de ascendencia mexicana, desbancó al gobernador de Texas, Greg Abbott, en el cargo desde 2015.

Carolina del Sur también desafió la historia al dar la espalda a la senadora Darline Graham (quien había sido nombrada a principios de este año para ocupar el escaño de su difunto hermano, Lindsey Graham) y dar la victoria a la demócrata Annie Andrews.

Ningún demócrata de Carolina del Sur había sido elegido para el Senado desde 1998.

El factor clave: cómo votaron los jóvenes y los latinos

Los jóvenes y los votantes latinos (dos segmentos del electorado estadounidense cruciales para Trump) se alejaron drásticamente del presidente y de su partido republicano, según mostraron las encuestas a boca de urna.

Los votantes hispanos habían ayudado a llevar a Trump al poder en 2016 e influyeron en su victoria en 2024, cuando se inclinaron por la demócrata Kamala Harris por un estrecho margen en la elección presidencial, 51% contra 48%, según Pew Research.

Sin embargo, en las últimas semanas, varios votantes latinos han expresado su enojo hacia Trump, diciendo que se sentían traicionados.

Esto quedó patente en las encuestas a la salida de urnas de NBC News el martes, cuando los votantes latinos respaldaron a los candidatos demócratas en una proporción de 62% frente a un 35% para los republicanos.

La candidata demócrata a gobernadora de Texas, durante un acto de campaña. Foto: Carlos Ramírez/EFE

Los votantes jóvenes también se distanciaron de Trump. NBC News informó que sus encuestas a pie de urna mostraron que los jóvenes de 18 a 29 años, tanto hombres como mujeres, votaron por los demócratas por un margen de 72% contra 25%.

Esto representa un cambio drástico respecto a 2024, cuando los votantes jóvenes se dividieron entre Trump y Harris.

Con información de EFE y AFP