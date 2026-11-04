Crisis en Bolivia: la máxima autoridad judicial abandona el país tras detenciones por narcotráfico

El presidente del máximo tribunal de justicia de Bolivia, Romer Saucedo, informó el miércoles que abandonó el país por una supuesta "persecución" del gobierno de Rodrigo Paz, en medio de investigaciones contra autoridades superiores.

Desde octubre, varios altos cargos del sistema judicial fueron detenidos por supuestos vínculos con el narcotráfico, entre ellos el exfiscal general Roger Mariaca, arrestado días después de que Estados Unidos cancelara su visa y la de varios funcionarios y empresarios de Bolivia, Colombia, Perú y Ecuador.

"He salido del país, estoy con toda mi familia en el exilio", anunció en la red social X Romer Saucedo, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, la máxima instancia de justicia ordinaria, que también denunció "intentos de persecución y amedrentamiento" por parte del gobierno.

"Sé que van a sembrar pruebas para desacreditarme", agregó, sin precisar de qué se lo acusa o en qué país se encuentra. Al momento, no se conocen investigaciones en su contra.

Como presidente de la suprema corte, Saucedo tiene fuero político según la ley boliviana y no puede ser investigado por la justicia sin autorización del legislativo.

"Penosa noticia, pero es alentadora a futuro", dijo el miércoles el presidente Rodrigo Paz durante un encuentro empresarial en España previo a la Cumbre Iberoamericana.

Saucedo "se va del país porque hay una serie de acusaciones o investigaciones sobre nuestro modelo de sistema judicial", agregó el mandatario sin ofrecer más detalles.

Presidente de Bolivia, Rodrigo Paz. AFP

Los magistrados de la corte mantienen una sesión para elegir a una máxima autoridad transitoria. Saucedo dijo que no renunciará al cargo.

"La noticia nos ha tomado por sorpresa y no habría razón para estar investigando las salidas" del país del presidente del tribuanal, dijo a Radio Fides el vocero del gobierno José Luis Gálvez.

En Bolivia, desde 2011, las altas autoridades judiciales son elegidas por voto popular.

Saucedo ganó por el departamento de Santa Cruz (este) con más de 700.000 votos en una elección a finales de 2024.

Un mes después fue seleccionado por sus pares para presidir el tribunal.

El gobierno de Paz, próximo a cumplir su primer año en el poder, busca una mayor cercanía con Washington.

En marzo se sumó al Escudo de las Américas, una alianza regional de gobiernos de derecha para combatir el crimen organizado transnacional liderada por la administración de Donald Trump, que ha mostrado su apoyo a las recientes detenciones de altas autoridades judiciales en Bolivia.