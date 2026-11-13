Cumbre en China: Vladímir Putin y Donald Trump negociarán el futuro de la guerra en Ucrania

Vladímir Putin y Donald Trump se reunirán la próxima semana para hablar de la guerra en Ucrania durante la cumbre de la APEC en China, mientras continúan los preparativos para un encuentro tripartito con Xi Jinping. “Durante una reunión prevista con él (Trump) en la cumbre de APEC (el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico) en Shenzhen, continuará la discusión de todas las cuestiones relacionadas con el arreglo” en Ucrania, anuncio ayer jueves el asesor de la Presidencia rusa para Asuntos Internacionales, Yuri Ushakov.

El asesor del Kremlin señaló además que tanto Moscú como Washington prestan mucha atención a la reunión tripartita entre Putin, Trump y Xi. “Naturalmente, tanto nosotros como los estadounidenses concedemos gran importancia a la próxima cumbre trilateral en Shenzhen, organizada por China, anfitriona de la cumbre de la APEC”, dijo.

En este sentido, precisó que “actualmente se está trabajando activamente para definir el contenido” de ese encuentro que, como esperan en Moscú, tendrá “un efecto positivo en la situación internacional en su conjunto”.

Putin no cede

En tanto, Putin Putin afirmó ayer jueves que Rusia no hará concesiones en sus exigencias para poner fin a la guerra en Ucrania pero ofreció un alto el fuego de corta duración en una ciudad clave, durante una reunión en el Kremlin con enviados estadounidenses.

El presidente ruso reiteró que no renunciará a las zonas de Ucrania que Rusia reivindica haber anexionado y descartó aceptar el despliegue de tropas extranjeras de paz en el país, una medida que, según dijo, supondría una “continuación de la guerra”.

Los enviados estadounidenses, Jared Kushner y Steve Witkoff estuvieron unas horas en Moscú tras dos días de conversaciones en Abu Dabi para buscar una vía que permita poner fin al peor conflicto en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Las declaraciones de Putin parecen alejar la posibilidad de un acuerdo de paz, pese a que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, habló de una “ventana de oportunidad” para lograr “un resultado” antes de 2027. Por su parte, los estadounidenses instaron a Putin a permitir que representantes europeos participen en la próxima ronda de conversaciones.

Rusia quiere que las conversaciones sobre la guerra formen parte un debate más amplio sobre la seguridad europea. Pero Ucrania y los dirigentes europeos rechazan una “nueva Yalta” -en referencia a la conferencia de 1945 en la que las potencias occidentales y la Unión Soviética se repartieron sus zonas de influencia en Europa- y exigen que las negociaciones se centren en poner fin a la guerra.

Kushner y Witkoff viajarán ahora a Dublín, donde se celebra una cumbre europea, para reunirse con Zelenski.

Unos 50 dirigentes europeos se reúnen en la capital irlandesa, donde el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, afirmó que “no hay necesidad de reinventar la rueda” en lo relativo al marco de seguridad europeo y acusó a Rusia de haberlo desmantelado al atacar Ucrania.

En Moscú, aunque este tipo de reuniones suelen celebrarse a puerta cerrada, el Kremlin decidió retransmitir por televisión un largo diálogo inicial entre Putin y los enviados estadounidenses.

El dirigente ruso rechazó la posibilidad de un acuerdo territorial que incluya la existencia de zonas “grises” (desmilitarizadas), entre las posiciones ucranianas y rusas. “Para nosotros solo hay una línea de demarcación: la frontera estatal. Porque entonces estará claro y será evidente: aquí estamos nosotros y ahí están ustedes”, dijo.

Con información de EFE y AFP