Rusia anuncia que murió "repentinamente" su embajador en Estados Unidos, Alexander Darchiev

Alexandre Darchiev, el embajador ruso en Estados Unidos, murió "repentinamente" este miércoles a los 66 años, según anunció el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, que no ofreció más detalles sobre la causa ni el lugar de su fallecimiento.

"La dirección y el personal del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia tiene el profundo pesar de anunciar el fallecimiento repentino, ocurrido el 11 de noviembre (...), de Alexandre Nikitch Darchiev", indicó la cartera en un comunicado.

La cancillería rusa calificó al embajador como "destacado diplomático" y "brillante especialista en Estados Unidos".

Alexander Darchiev, embajador ruso en Estados Unidos. Foto: @mfa_rusia en X.

Por ahora las autoridades rusas no han ofrecido información sobre las circunstancias de la muerte del diplomático. La vocera de la cancillería rusa, Maria Zakhavora, afirmó que el hombre murió en Moscú de una enfermedad crónica que arrastraba desde hace años, pero no brindó más detalles. Tampoco adelantó quién podría ser su sucesor.

◾️ The Russian Foreign Ministry announces with profound sorrow that Alexander Darchiev, Ambassador of Russia to the USA, passed away suddenly on November 11, aged 66.



The cherished memory of our colleague will forever remain in our hearts.https://t.co/YKgRc2yuZk pic.twitter.com/bBLu9zMAe1 — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) November 11, 2026

Alexandre Darchiev había asumido sus funciones en Washington en marzo de 2025, en pleno acercamiento entre ambos países impulsado por los presidentes Vladimir Putin y Donald Trump, especialmente en torno a Ucrania.

Anteriormente, en 2021, había sido nombrado director del Departamento de América del Norte del Ministerio de Exteriores ruso. Luego, a principios de 2025 quedó a cargo de toda la región del Atlántico Norte (Reino Unido, Irlanda, Canadá y Estados Unidos).

Entre 2014 y 2021 se desempeñó como embajador en Canadá.

Darchiev había reemplazado en Washington a Anatoli Antonov, quien dejó el cargo vacante desde octubre de 2024, en medio de las tensiones entre Moscú y la administración de Joe Biden por el conflicto en Ucrania, iniciado en 2022.

Emisarios de la Casa Blanca para Ucrania viajan el jueves a Moscú

Steve Witkoff y Jared Kushner, emisarios de la Casa Blanca para Ucrania, viajarán este jueves a Moscú para reunirse con Vladimir Putin tras una serie de negociaciones tripartitas sostenidas en Abu Dabi con representantes rusos y ucranianos.

"Steve y yo viajaremos mañana a Moscú para reunirnos con el presidente Putin, repasar los temas tratados hoy e intentar avanzar en algunos de los asuntos que abordamos", dijo Kushner, citado por las agencias rusas, al término de las negociaciones, y agregó que luego planean reunirse con el líder ucraniano, Volodímir Zelenski, en Dublín.

"Después de eso, volaremos a Dublín y nos reuniremos con el presidente Zelenski para analizar la situación con él y profundizar en algunas de las ideas que hemos planteado aquí hoy", precisó.

Según el yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, las negociaciones en Abu Dabi, fueron "bastante complejas" pero "muy sustanciales". Kushner precisó que durante la reunión con el jefe del Kremlin los mediadores estadounidenses plantearán la posibilidad de la inclusión de los europeos en las negociaciones sobre Ucrania.

Con información de AFP y EFE