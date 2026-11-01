Rusia no exportará diésel ni combustible, salvo para Estados Unidos, según lo acordado con Trump

El Gobierno ruso aprobó prorrogar hasta fines de enero la prohibición de exportar diésel y combustible para navíos, así como otros gasóleos, hasta el 31 de enero de 2027, salvo las exportaciones acordadas con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó ayer sábado el Gabinete de ministros de Rusia en su portal oficial.

“Se ha firmado el decreto que extiende la prohibición de exportación de diésel y combustible para transporte marítimo, así como de gasóleos exportados desde Rusia por productores directos, hasta el 31 de enero de 2027”, indicó el Gobierno.

Según el Gabinete de ministros, la decisión fue tomada “para mantener una situación estable en el mercado interno de combustibles”. La víspera el viceprimer ministro, Alexandr Nóvak, anunció la medida tras el ataque ucraniano contra tres refinerías un complejo de procesamiento de gas, en el que una de estas instalaciones recibió “daños menores”. No obstante, matizó que “se harán ciertas excepciones para las entregas a los mercados mundiales”, en referencia a la exportación de diésel ruso acordada entre el presidente de Rusia, Vladímir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump.

El viceprimer ministro recordó que Rusia ya había enviado varios buques cisterna con diésel ruso a Estados Unidos para su exportación en el marco de los acuerdos ruso-estadounidenses. Rusia mantiene vigente la prohibición general de exportación de combustible hasta el 31 de enero de 2027, con la excepción del diésel, respecto al cual el pasado 10 de octubre la prohibición fue levantada parcialmente para cumplir con lo acordado entre Putin y Trump.

EFE