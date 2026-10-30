Cruce de ataques entre Rusia y Ucrania: lluvia de drones sobreMoscú y 19 muertos de lado ucraniano

Ucrania lanzó ayer jueves contra Moscú y otras regiones rusas uno de sus mayores ataques de toda la guerra, en una jornada marcada también por la muerte de 19 ucranianos por el impacto de drones rusos.

Según informó el Ministerio de Defensa de Rusia, las defensas aéreas rusas derribaron durante la noche un total de 1.214 drones ucranianos de ala fija sobre 19 regiones del país.

El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, explicó que 613 de los drones lanzados por Ucrania esta madrugada iban dirigidos contra la capital y sus alrededores. Dijo que “el grueso de los drones” fueron neutralizados antes de que llegaran a la capital, lo que no evitó que los aeropuertos moscovitas de Vnúkovo, Domodédovo y Zhukovski interrumpieran durante dos horas sus operaciones.

El Kremlin destacó que este ataque ucraniano se produjera cuando Moscú acoge la III cumbre Rusia-África, una cita de dos días que terminó ayer jueves.

Complejo del Kremlin. Valery Sharifulin.

El presidente ruso, Vladímir Putin, se refirió en la cumbre al alto el fuego en vigor desde el martes en la región ucraniana de Jersón para hacer llegar ayuda humanitaria y evacuar a la población civil.

Mientras todo esto ocurría, tres ataques rusos con dron contra ciudades de Ucrania acabaron con la vida ayer jueves de al menos 19 personas. EFE