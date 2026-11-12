Rusia y Ucrania pactan canje de prisioneros y continuidad de diálogo en Abu Dabi

Rusia y Ucrania acordaron un canje de prisioneros “a gran escala” y proseguir con el diálogo tras las negociaciones en Abu Dabi bajo mediación de emisarios estadounidenses, que se reunirán hoy jueves por separado con Volodimir Zelenski y Vladimir Putin.

Al final de esta trilateral, la primera desde el inicio de la guerra en Medio Oriente en febrero que desvió la atención, no se anunciaron avances sobre las desavenencias de fondo, en especial acerca del territorio. También discrepan sobre el papel que los europeos deberán desempeñar en el futuro. “Persisten diferencias significativas” entre ambos bandos, reconoció el jefe del equipo negociador ucraniano, Rustem Umiérov, en Telegram. “Todavía queda mucho trabajo difícil por delante, pero hay oportunidades para continuar el proceso de negociación”, resumió.

Como en otras ocasiones, ucranianos y rusos se pusieron de acuerdo para un intercambio de prisioneros que, según el jefe de la delegación rusa Vladimir Medinski, será “a gran escala”, aunque los detalles se conocerán posteriormente.

La segunda ronda negociadora de dos días duró apenas dos horas, después de una primera jornada el martes más larga. “El diálogo continuará, sin duda”, declaró a periodistas el jefe de la delegación rusa.

Del lado de Kiev, un miembro de la delegación, David Arakhamia, aseguró que se ha logrado un “gran avance” en estas dos jornadas. “Creo que tenemos una buena dinámica para alcanzar una solución antes de que comience el próximo año”, declaró.

Aprovechando este impulso tras meses de estancamiento, el negociador estadounidense Jared Kushner dijo que él y su par Steve Witkoff se reunirán hoy en Moscú con Putin, y posteriormente con Zelenski en Dublín.

AFP