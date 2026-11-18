El presidente estadounidense, Donald Trump, recibió una calurosa bienvenida al llegar este miércoles a China para la reunión trilateral histórica que sostendrá con sus homólogos chino y ruso, Xi Jinping y Vladimir Putin.

El avión del magnate republicano aterrizó en el polo tecnológico meridional de Shenzhen a media tarde hora local, tras un vuelo de dos horas desde Filipinas, donde participó en una cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean).

La llegada a Shenzhen y el protocolo de Xi Jinping

Xi rara vez se desplaza al aeropuerto para recibir a líderes extranjeros pero acudió a saludar a Trump a pie de pista, devolviéndole así el gesto que el presidente estadounidense tuvo con él en setiembre en Washington.

El presidente estadounidense Donald Trump estrecha la mano del presidente ruso Vladimir Putin mientras el presidente chino, Xi Jinping, asiste al banquete de bienvenida en la cumbre de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen, provincia de Guangdong, el 18 de noviembre de 2026. Foto: IORI SAGISAWA/AFP

Trump bajó las escaleras y saludó cordialmente al líder chino, llegando incluso a ponerle brevemente un brazo sobre el hombro. Aviones de combate sobrevolaron el lugar y un grupo de personas con pompones y banderas le dieron la bienvenida.

"Espero con interés mantener un intercambio profundo de opiniones con usted (...), con el objetivo de promover una relación constructiva y estratégicamente estable entre nuestras dos naciones", le dijo el mandatario chino al magnate, según la prensa estatal.

"Una relación basada en los fundamentos del respeto mutuo, la equidad y la reciprocidad", acotó.

Durante su visita, Trump participará además este miércoles y jueves en la cumbre de los 21 miembros del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Sin embargo, esa cita regional ha quedado eclipsada por su encuentro con Xi y Putin, programada el jueves a las 14:30 locales.

El presidente estadounidense Donald Trump estrecha la mano del presidente ruso Vladimir Putin mientras el presidente chino, Xi Jinping, asiste al banquete de bienvenida en la cumbre de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen, provincia de Guangdong, el 18 de noviembre de 2026. Foto: IORI SAGISAWA/AFP

Una agenda marcada por la seguridad nuclear y las tensiones globales

La reunión se celebra en un contexto de múltiples crisis internacionales y será seguida de cerca por Ucrania, los países europeos y Taiwán, que temen quedar al margen de acuerdos entre los tres gigantes que los excluyan.

China se ha limitado a decir que los líderes mantendrán "intercambios a fondo sobre la salvaguarda de la paz mundial y la promoción de la estabilidad estratégica en las relaciones entre las grandes potencias".

También se discutirá la guerra en Irán y el desarme nuclear, precisó Washington.

Trump fue precedido en Shenzhen por Putin, quien llegó en la noche del martes. Xi y el mandatario ruso pasaron más de dos horas juntos este miércoles, incluido el almuerzo.

Según funcionarios rusos, tenían previsto discutir temas de energía, finanzas y política exterior, incluyendo la situación en Ucrania y Corea del Norte.

Putin llega a la reunión tras quedar aislado de Occidente por la invasión de Ucrania en 2022, que desencadenó el conflicto más grave en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

El presidente estadounidense Donald Trump estrecha la mano con el presidente chino Xi Jinping antes del banquete de bienvenida en la cumbre de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen, provincia de Guangdong, el 18 de noviembre de 2026. Foto: IORI SAGISAWA/AFP

"En un momento en que los riesgos político-militares van en aumento, lo que se necesita desesperadamente es unidad en lugar de división (...) y diálogo en lugar de ultimátums", afirmó Putin ante empresarios reunidos en la APEC, donde calificó de "muy útil" la cumbre trilateral.

Según él, las sanciones occidentales impuestas a Rusia por la guerra en Ucrania han fracasado y no son "capaces de detener por completo el crecimiento ni de destruir las economías de la competencia".

Sin embargo, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, advirtió horas después que las medidas contra Moscú "se intensificarán" si continúa la guerra.

Xi, por su parte, pidió a los empresarios una mayor cooperación internacional en inteligencia artificial y libre comercio. "Comenzando por reducir los aranceles, ampliar el acceso y explorar regulaciones y normas de gestión, China llevará a cabo una reforma profunda", dijo Xi al inaugurar el evento.

Reuniones paralelas y negociaciones comerciales en la APEC

Antes de salir de Filipinas, Trump dijo que tenía previsto mantener una conversaciones bilateral con Putin, aunque el Kremlin luego precisó que probablemente serían de "manera informal".

El presidente estadounidense también señaló que el líder norcoreano Kim Jong Un también "querría" en la cumbre de China. Sin embargo, su secretario de Estado, Marco Rubio, no llegó a confirmar este miércoles esa posibilidad.

Por su parte, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, sí anunció un breve encuentro con Trump el miércoles en el marco de la APEC, foro del que su país forma parte como miembro latinoamericano junto a Chile y Perú.

La mandataria adelantó a la prensa que hablará con su homólogo estadounidense sobre cómo van "avanzando en las negociaciones" sobre el T-MEC, el acuerdo comercial que comparten con Canadá.

También se mostró dispuesta a discutir las caravanas migrantes, "si es de interés del presidente", después de que Trump amenazara con imponer más aranceles a México si no frena nuevos convoyes tras la derrota republicana en las elecciones intermedias en Estados Unidos.

Sheinbaum tiene prevista este miércoles, además, una reunión con su par peruana, Keiko Fujimori, la primera desde el "impasse" diplomático de noviembre de 2025 por el asilo concedido a la ex primera ministra Betssy Chávez.

Fujimori, a su vez, sostuvo un almuerzo de trabajo con el presidente chileno, José Antonio Kast.

AFP