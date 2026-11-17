El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló este lunes en rueda de prensa acerca de los ataques iraníes que lo tienen como objetivo. En el video consignado por Fox News se ve como uno de los periodistas le pregunta si está preocupado por "los drones iraníes que lo tienen como objetivo personal".

"Estoy preocupado por usted porque si me atrapan a mí, usted también desaparece", afirmó, haciendo un gesto con la mano para señalar la amplia aérea que puede alcanza un dron al atacar. La declaración del mandatario se produce en medio de un aumento de las tensiones en Medio Oriente: este lunes llegó un tercer portaviones a la zona e Irán ha atacado reiteradas veces durante la semana a Baréin, aliado de Estados Unidos.

REPORTER: “Are you worried about Iranian drones targeting you personally?”



TRUMP: “I’m worried about you because if they get me, you’re gone too.”



President Trump turns the tables on a reporter with a sharp response when asked about potential threats from Iran.



The exchange… pic.twitter.com/3aUe8xWvre — Fox News (@FoxNews) November 16, 2026

Además, los servicios de inteligencia de Estados Unidos detectaron información que apunta a que Irán estaría elaborando planes para atacar a altos funcionarios del gobierno de Donald Trump mediante la detonación de una bomba sucia o el uso de armas químicas en Washington, según una investigación publicada el lunes por la cadena de CNN.

Trump. El presidente ha defendido al ex Ceo de Nvidia, Jensen Huang. Ahora tiene un crisis en su gabinete. Foto: AFP fotos

La información, basada en fuentes de inteligencia y siete funcionarios estadounidenses, incluye posibles ubicaciones y objetivos, aunque las autoridades consideran que los planes responden por ahora a un intento de Teherán de ampliar sus opciones de represalia y no constituyen indicios de un ataque inminente.

La portavoz de la Casa Blanca, Lauren Bis, afirmó en un comunicado que el Gobierno está "vigilando todas y cada una de las posibles amenazas", pero aseguró que "en este momento no existen amenazas creíbles para el territorio nacional".

Por su parte, un portavoz de la misión iraní ante Naciones Unidas rechazó las acusaciones y aseguró que Teherán "considera totalmente ilegítimo el uso de armas químicas bajo cualquier circunstancia".

Irán confirma ataques contra bases estadounidenses en Baréin, Catar y Emiratos Árabes EFE

Máximo estado de alerta y drones de combate

El Mando General de la Fuerza de Defensa de Baréin informó este martes en un comunicado de que sus baterías antiaéreas lograron neutralizar las amenazas e impedir que alcanzaran sus objetivos previstos, en lo que calificó como una continuación del "enfoque hostil sistemático" de Irán mediante "ataques malintencionados" dirigidos contra el reino.

En la nota, el Ejército bareiní subrayó que todas sus ramas y unidades permanecen en el "máximo estado de alerta" y plenamente preparadas para defender el territorio nacional.

El comunicado de Manama se produce después de que la Guardia Revolucionaria iraní asegurara esta madrugada que sus "drones de combate" ejecutaron una "operación de precisión" contra un sistema de radar de las fuerzas estadounidenses en la base área de Sheij Isa, en Baréin, según recogió la agencia iraní Tasnim.

De acuerdo con la Guardia Revolucionaria, esta ofensiva responde en represalia a presuntas incursiones de drones de Estados Unidos en el espacio aéreo iraní, tras una serie de operaciones de defensa aérea en las que Teherán afirma haber interceptado, destruido y capturado aeronaves no tripuladas estadounidenses.

Con información de Agencia EFE, AFP