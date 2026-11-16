Un tercer portaviones de Estados Unidos llega a Medio Oriente mientras se agrava la guerra con Irán

El portaviones estadounidense USS Theodore Roosevelt llegó este domingo a Medio Oriente, según informaciones de prensa, elevando a tres el número de navíos de este tipo desplegado por Washington en la región.

Este despliegue, reportado por National News y por el periodista Barak Ravid de Axios, se produce en momentos en que se recrudecen los combates en la región.

Una mujer iraní sostiene un retrato del líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, durante una concentración frente a un cartel antiestadounidense Foto: ATTA KENARE/AFP

El domingo, Irán reinvidicó un ataque con drones contra Baréin, aliado de Estados Unidos, poniendo fin a una pausa en los ataques dentro del conflicto.

La república islámica también lanzó drones contra Baréin el viernes, los primeros ataques desde setiembre contra países del Golfo ricos en hidrocarburos, que han sido intensamente golpeada por la guerra que estalló en febrero.

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, y al jefe del Consejo de Seguridad Nacional, Mohsen Rezaei, durante una reunión en Teherán. Foto. AFP

El presidente estadounidense, Donald Trump, prevé abordar el conflicto durante una reunión trilateral esta semana con sus homólogos chino y ruso, Xi Jinping y Vladimir Putin, indicó un funcionario el viernes.

Meses de esfuerzos diplomáticos no han logrado poner fin a la guerra, que comenzó con ataques de Estados Unidos e Israel que causaron la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei.

Xi, Trump y Putin tendrán primer cumbre trilateral

China anunció este lunes que el presidente, Xi Jinping, y sus homólogos estadounidense y ruso, Donald Trump y Vladimir Putin, hablarán sobre la "paz mundial" durante su primer encuentro trilateral, que se celebrará esta semana al margen de la cumbre de la APEC en Shenzhen.

Trump, Putin y Xi. Los tres presidentes más poderosos en funciones. Foto: intervención El País / AFP fotos.

Los tres dirigentes mantendrán "intercambios profundos sobre la preservación de la paz mundial y la promoción de la estabilidad estratégica en las relaciones entre las grandes potencias, lo que tendrá una importancia histórica", declaró la portavoz del Ministerio chino de Relaciones Exteriores, Mao Ning, durante una rueda de prensa.

La advertencia de Irán a Estados Unidos

"Irán no es Cuba, a la que se puede someter a un bloqueo, ni Venezuela, a la que se puede obligar a rendirse", aseveró el viceministro iraní de Exteriores, Kazem Garibabadi, en una entrevista con la televisión estatal a última hora del domingo, en referencia a la operación estadounidense que culminó con la detención del expresidente venezolano Nicolás Maduro en enero pasado y a las presiones de Washington sobre La Habana.

El diplomático cuestionó la eficacia de la presión económica estadounidense contra su país, sometido a un cerco naval y a una intensificación de las sanciones, incluidas las impuestas a sus aerolíneas en el marco de la operación 'Paria Económico', a la que se sumó 'Puerta de Hierro', destinada a restringir el transporte de mercancías sancionadas por rutas terrestres y por el mar Caspio, con el objetivo de forzar la rendición de Teherán.

Garibabadi sostuvo que Washington no ha logrado sus objetivos mediante estas medidas, después de que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, defendiera el martes pasado estas acciones al asegurar que las sanciones están surtiendo efecto y advertir de que los iraníes "al final tienen que comer".

AFP, Agencia EFE