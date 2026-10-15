EE.UU. evalúa usar la “madre de todas las bombas” contra Irán si Trump reanuda la guerra

El gobierno de Estados Unidos estudia la posibilidad de utilizar su bomba no nuclear más grande contra Irán si el presidente Donald Trump decide reanudar los combates en la guerra, que en este momento se encuentra en punto muerto.

La cadena CNN señaló que el ejército estadounidense buscaría atacar infraestructuras energéticas iraníes y sitios nucleares con la bomba GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast (MOAB), más conocida por su apodo, la "madre de todas las bombas".

El presidente de EE.UU., Donald Trump, habla durante un mitin de campaña en Wasilla, Alaska. Foto: AFP

Trump intenta mejorar sus bajos índices de aprobación de cara a las elecciones legislativas de noviembre, mientras las encuestas muestran que la impopular guerra en Irán y el aumento de los precios del combustible que ha encarecido otros productos están perjudicando a su Partido Republicano.

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, muestra material visual mientras interviene en el debate general del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la sede de la ONU en Nueva York. Foto: SARAH YENESEL/EFE

Los esfuerzos diplomáticos para poner fin al conflicto, que estalló con ataques estadounidenses e israelíes contra Irán en febrero, se encuentran en un punto muerto desde el verano.

Dudas sobre la eficacia de la bomba

Varios funcionarios han expresado dudas sobre la eficacia de la bomba en caso de que se emplee, especialmente sobre su capacidad para destruir los presuntos sitios nucleares subterráneos de la república islámica.

La MOAB sirve para "despejar grandes áreas, pero no para mucho más", dijo a CNN una fuente familiarizada con los planes. "Definitivamente no está diseñada como una ojiva de penetración profunda".

Estados Unidos e Israel han afirmado que la guerra era necesaria para impedir que Irán adquiriera armas nucleares, un objetivo que Teherán ha negado desde hace tiempo.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, llega a un mitin de campaña en el Menard Memorial Sports Center en Wasilla, Alaska. Foto: AFP

También existen preocupaciones sobre la posibilidad de víctimas civiles provocadas por un arma tan enorme. Washington ha reducido en las últimas semanas las operaciones militares en favor de la presión económica.

AFP contactó con el Pentágono para solicitar comentarios. En 2017, el ejército estadounidense en Afganistán lanzó la "MOAB" contra escondites del grupo Estado Islámico en un complejo de túneles y búnkeres, matando a más de 90 milicianos.

AFP