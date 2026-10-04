Demócratas avanzan con viento a favor y Trump ofrece “el oro y el moro” a los votantes estadounidenses

El Partido Demócrata está cada vez más cerca de conseguir el control del Senado gracias a su avance en cinco estados tradicionalmente favorables a los republicanos, según una encuesta publicada ayer por The New York Times.

El Partido Republicano ostenta actualmente la mayoría con 53 de los 100 escaños en la cámara alta del Congreso, pero defiende 20 de los 33 asientos que se renovarán el próximo 3 de noviembre.

El sondeo, elaborado junto al Siena College Research Institute, sitúa a los demócratas con opciones reales de arrebatar escaños en plazas tradicionalmente conservadoras, apoyados en un fuerte repunte entre los votantes independientes.

El impulso demócrata se sustenta en su ventaja entre los votantes probables en feudos históricamente republicanos como Texas (+6 puntos para James Talarico frente al fiscal Ken Paxton) y Alaska (+7 para Mary Peltola), así como en Ohio (+3).

Más ajustadas son las estimaciones para Iowa y Kansas. En el primero, la candidata republicana Ashley Hinson mantiene un punto porcentual de ventaja sobre su oponente Josh Turek, mientras que en el segundo los sondeos reflejan un empate. No obstante, hacerse con cuatro de estos escaños podría no ser suficiente para los demócratas, que deberán retener con éxito los que ya ocupan.

Aunque es habitual que el partido que ocupa la presidencia pierda apoyos en las elecciones de medio mandato por el desgaste del poder, la impopularidad de Donald Trump ha ensanchado esa brecha, según The New York Times. Trump registra índices de aprobación muy bajos tras más de un año y medio de su segundo mandato, fruto de la desaprobación de la guerra contra Irán y la frustración por los altos precios de la gasolina o el coste de la vida.

Además Votos para Cámaras y otros cargos en el país Los comicios del 3 de noviembre en EE.UU. renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes para una legislatura de 2 años y 35 de los 100 que componen el Senado, donde los legisladores sirven mandatos de seis años. Además se eligen cargos locales y estatales por todo el país, gobernadores en 36 estados y la composición de buena parte de los legislativos de 46 estados. También habrá referendos sobre las “proposiciones”, que contemplan nuevas leyes o enmiendas que afectan a temas que van del matrimonio igualitario en Virginia a las protecciones al aborto en Nevada y Misuri. En lo que se refiere a la Cámara Baja, los territorios más disputados son entre 40 y 50 de los 435 distritos en lo que se dividen los 50 estados del país. Lograr el control de la Cámara de Representantes es la meta más accesible para los demócratas, que tendrán más complicado hacerse con el Senado. EFE

Promesas de Trump

El presidente Trump insistió ayer sábado en su promesa de entregar “cheques” de 5.000 dólares a todo estadounidense adulto si los republicanos ganan en las elecciones legislativas de noviembre, al tiempo que anunció un subsidio de 100 dólares a 20 millones de jubilados provenientes de un fondo para el seguro de salud del Medicare.

En varios videos centrados en las elecciones publicados en la red social de Truth, Trump anunció estos pagos y pidió a los votantes a acudir a las urnas el próximo 3 de noviembre dando por hecho que él está en papeleta, aunque estos comicios decidirán el control de las mayorías en el Congreso. “Si los republicanos ganan la Cámara de Representantes y el Senado voy a dar a cada ciudadano adulto 5.000 dólares. Los republicanos pueden hacerlo y los demócratas, no. Porque estamos consiguiendo un volumen masivo de dinero a través de los aranceles y un éxito económico que marca récords”, aseguró el mandatario.

“Si los demócratas ganan vamos a tener una depresión económica como la de 1929”, aseguró Trump, que reiteró que con los republicanos pondrá “5.000 dólares en el bolsillo” de los estadounidenses, algo que ha dado en llamar el “Dividendo Trump”.

Trump reconoció que el coste de pago rondará el billón de dólares, como estiman los expertos, algo que aumentaría el déficit de Estados Unidos, pero que para el presidente se compensaría con promesas de inversión en el país que él calcula en “21 billones de dólares”. No obstante, ni las propias cifras de la Casa Blanca ni de anuncios del sector privado o gobiernos extranjeros prueban esa cifra de inversión, que representaría dos tercios de todo el Producto Interior Bruto anual de Estados Unidos.

Otra medida anunciada ayer, fue la entrega de un subsidio de 100 dólares a 20 millones de jubilados estadounidenses para el pago de la cobertura del programa público “Medicare Part B”, que incluye las visitas al médico y análisis y que cuesta 202 dólares mensuales.

Los fondos provendrán de 2.000 millones del llamado Medicare Improvement Fund, establecido en 2008 para proteger la coberturas del plan sanitario para jubilados y personas con discapacidad. Estos anuncios se dan a un mes de que se celebren los comicios legislativos de noviembre para los que las encuestas pronostican una gran derrota republicana y la posibilidad de perder el control de las dos cámaras del Congreso.

Trump ha dicho que si pierden las legislativas, los demócratas tratarán de aprobar un juicio político contra él para sacarlo del poder, mientras que sus asesores consideran que él y su entorno serán sometidos a investigaciones por posible corrupción.

Trump pidió ayer ir a votar el 3 de noviembre para “derrotar el programa de la izquierda radical” y solicitó que los votantes depositen sus papeletas como si su nombre fuera el que está en ella.

EFE