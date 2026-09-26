Donald Trump rechazó el acuerdo de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz en siete días

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó este sábado el plan presentado a Washington por Teherán para reabrir en un plazo de siete días el estratégico estrecho de Ormuz, en el centro del conflicto entre Teherán y Washington.

"Rechazo su propuesta", declaró Trump a periodistas frente a la Casa Blanca. Los dirigentes iraníes "quieren llegar a un acuerdo para abrir el estrecho de inmediato porque están perdiendo terreno estrepitosamente", afirmó.

Irán había anunciado el viernes que había presentado una propuesta a Estados Unidos para reabrir en un plazo de siete días el estrecho de Ormuz, contados a partir de la validación del acuerdo.

"La elección corresponde ahora" a Washington, había declarado su jefe de la diplomacia iraní, Abás Araqchi, desde la sede de la ONU en Nueva York.

El presidente iraní Masud Pezeshkian había precisado por su parte que la propuesta se había elaborado "en coordinación" con el guía supremo Mojtaba Khamenei, último árbitro de las decisiones de la República Islámica, y que se había creado a tal efecto un equipo de seis miembros con "poder para tomar decisiones".

Unos hombres nadan en las aguas del Golfo mientras embarcaciones atraviesan el estrecho de Ormuz al fondo Foto: AFP

¿Reanudación de los bombardeos en noviembre?

Como muestra de la persistente desconfianza entre ambos países, el presidente estadounidense había publicado el viernes en su red Truth Social un mapa en el que aparece Ormuz con el nombre "Estrecho Trump".

Esta vía marítima, por donde solía transitar una quinta parte de los hidrocarburos mundiales, está en el centro del conflicto que Estados Unidos e Israel desencadenaron a finales de febrero con bombardeos sobre Irán. Desde entonces, la República Islámica reivindica el control del pasaje, y Washington impone en respuesta un bloqueo a los puertos iraníes.

Antes de la declaración de Trump, el Wall Street Journal, con fuente en funcionarios estadounidenses, había asegurado que el presidente estadounidense había rechazado la oferta iraní, por considerar que Teherán no cumpliría con sus exigencias.

Según el diario, Trump evalúa una reanudación de los bombardeos en Irán después de las elecciones legislativas de mitad de mandato en noviembre.

Bombardeos. Lanzamientos de EE.UU. contra la isla de Larak, en el estrecho de Ormuz, son los primeros contra Irán desde fines de julio. Foto: AFP

Washington no ha bombardeado territorio iraní desde el 1 de setiembre, cuando una serie de ataques causó cinco muertos y decenas de heridos durante una boda en el sureste del país, aunque hubo ataques contra buques en el estrecho de Ormuz.

Con la cercanía de las elecciones, el presidente estadounidense debe afrontar la creciente impopularidad de la guerra iniciada en Medio Oriente, que ha disparado el precio de los combustibles.

AFP