Trump amenaza con atacar "muy fuerte" a Irán si el país está detrás del incidente del avión de Flydubai

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que era probable que Teherán estuviera implicado en un ataque de un piloto contra un vuelo de Flydubai a Israel y que Irán sería "golpeado muy duro" si así fuera.

El copiloto presuntamente agredió al capitán antes de que los pasajeros lograran evitar que el avión se estrellara. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu dijo que el hombre había sido sometido a un "adoctrinamiento islamista radical".

"Serán golpeados muy fuerte, no se preocupen", respondió Trump a la prensa en la Casa Blanca al ser preguntado si contempla ordenar un ataque en caso de confirmarse la autoría iraní.

Preguntado específicamente sobre una posible implicación de Irán, el mandatario republicano afirmó que considera probable esa hipótesis: "Diría que la respuesta, basándome en lo que estoy escuchando, es sí, pero estamos trabajando en ello en este momento".

El presidente estadounidense Donald Trump habla con la prensa tras bajar del Air Force One en el Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth, en Dallas, Texas, el 1 de octubre de 2026. Foto: KENT NISHIMURA/AFP fotos

Amenazas de represalias de Donald Trump a Irán

La amenaza de represalia del líder estadounidense se produjo mientras adoptaba un tono más duro sobre las negociaciones con Irán, que están estancadas.

Trump declaró a la revista Time que era "posible" que pudiera reanudar los bombardeos sobre Irán después de las elecciones legislativas de mitad de mandato en Estados Unidos el próximo mes.

Los republicanos temen perder el control del Congreso en las elecciones del 3 de noviembre, con los índices de aprobación de Trump cerca de mínimos históricos debido a la guerra con Irán y a un aumento del costo de vida impulsado por los altos precios del petróleo.

"Al aniquilar a Irán, hemos creado paz en el mundo. Con Irán, no creo que jamás se pueda tener paz", advirtió Trump, según las declaraciones reproducidas por Time.

Irán asegura que mantiene el control sobre el estratégico estrecho de Ormuz más de siete meses después de los ataques iniciales de Estados Unidos e Israel.

Una persona frente a una gran pantalla que muestra los movimientos de los buques en el estrecho de Ormuz Foto: AFP

Trump asegura que sus fuerzas desplegadas en el estrecho han logrado un aumento progresivo del pasaje de buques con hidrocarburos.

Estados Unidos se dispone a enviar un tercer portaaviones y hasta 10.000 efectivos adicionales a Oriente Medio antes de finales de noviembre, informó el Wall Street Journal.

No estaba claro de inmediato si el nuevo portaaviones, el USS Theodore Roosevelt, reemplazaría a uno de los dos que ya están en la región.

Trump había dicho a sus asesores que esperaba reanudar los bombardeos hacia finales de noviembre, según citó el Journal.

El incidente aéreo en el vuelo FZ1073 de Flydubai

El altercado se produjo el miércoles en el vuelo FZ1073 de Flydubai, que se dirigía de Dubai a Tel Aviv, cuando la nave iba a cruzar la frontera entre Arabia Saudí y Jordania.

Uno de los pilotos apuñaló a otro, según sostiene el Gobierno israelí, y trató de estrellar la aeronave, lo que obligó a la tripulación a intervenir para tomar el control del aparato y realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto saudí de Tabuk, donde varios tripulantes tuvieron que ser hospitalizados.

Avión de la aerolínea Fly Dubai. Foto: Instagram/@flydubai

Aunque el Ministerio de Defensa de Israel ya ha apuntado a lo ocurrido como un acto "terrorista yihadista", Flydubai apela aún a "abstenerse de especulaciones prematuras" hasta que se aclaren las causas del incidente, y las autoridades emiratíes también han mostrado cautela a la espera de la investigación.

La Fiscalía General de Emiratos Árabes Unidos (EAU) anunció hoy la creación de un equipo de fiscales especializados para investigar si tuvo trasfondo terrorista el incidente en el vuelo.

La entidad judicial emiratí aclaró que asume la competencia del caso porque la aeronave vuela bajo pabellón emiratí, lo que permite aplicar su legislación a los delitos cometidos a bordo aún estando en el extranjero.

Con información de EFE y AFP.