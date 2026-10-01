Qué se sabe del copiloto de FlyDubai: sus alarmantes mensajes en las redes y su “adoctrinamiento islamista”

Emiratos Árabes Unidos anunció este jueves que abrió una investigación sobre una posible pista "terrorista" e Israel apuntó a un adoctrinamiento "islamista" del copiloto acusado de haber querido estrellar el avión de FlyDubai que iba rumbo a Tel Aviv.

Al día siguiente del aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita del avión, con 174 personas a bordo, entre ellas 166 israelíes, sigue sin aclararse el perfil y las motivaciones del agresor.

Según el relato de los viajeros y de las autoridades israelíes, apuñaló al comandante a bordo para hacer estrellar el avión, provocando una súbita pérdida de altitud, antes de que varios pasajeros irrumpieran en la cabina para reducirlo.

Según señaló un funcionario israelí al diario The Times of Israel, el copiloto había hablado sobre matar judíos en las redes sociales.

“Sus cuentas en redes sociales indican claramente que se había radicalizado en la ideología jihadista. Habla de matar judíos”, dijo, en línea con lo que informó Netanyahu.

Además, según testimonios de pasajeros del vuelo, el atacante les pidió a miembros de la tripulación que lo mataran después de ser reducido. “Era una persona dispuesta a suicidarse”, afirmó el funcionario. “No podemos afirmarlo con certeza hasta que concluya la investigación –agregó- pero sin duda parece que se trataba de un individuo con intención suicida que probablemente iba a intentar derribar el avión”.

Avión de FlyDubai en el aire. Foto: EFE

Por otro lado, las investigaciones comenzaron a concentrarse en una pregunta que va más allá de lo ocurrido dentro de la cabina: ¿cómo pudo un ciudadano omaní formar parte de la tripulación de un vuelo con destino a Tel Aviv, violando así un acuerdo bilateral entre Israel y Emiratos Árabes Unidos?

"Increíble acto de heroísmo"

Considerados "héroes" en Israel, homenajeados en la calle, en las redes sociales y en los platós de televisión, el incidente ha provocado un raro momento de unión en un país profundamente dividido a las puertas de las elecciones.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que los recibió en el aeropuerto, ensalzó el "increíble acto de heroísmo" de los pasajeros y la tripulación, asegurando que impidieron un desastre que podría haber tenido un "alcance mundial".

Entre ellos está Yaniv Hayoun, un plomero, que contó haber expulsado al copiloto de la cabina antes de enderezar el avión gracias a nociones de pilotaje adquiridas viendo la televisión.

Su foto, con su ropa manchada con la sangre del agresor, ocupa el jueves la portada de varios periódicos.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, con pasajero que dijo que estranguló a copiloto de FlyDubai. Foto captura de X.

Recibirá el Premio Presidencial al heroísmo ciudadano, una de las más altas distinciones civiles, junto a otros cuatro pasajeros: una mujer, "la primera" que dio la voz de alarma, otros dos hombres que redujeron al copiloto y un dentista que habría brindado cuidados de urgencia al piloto, según la presidencia.

India, por su parte, rindió homenaje a su piloto, herido y hospitalizado en Arabia Saudita y su embajada en Emiratos Árabes Unidos anunció este jueves que se encontraba en "buen estado de salud y recuperándose bien".

"El comandante Smit Machchhar es un HÉROE", publicó el primer ministro indio, Narendra Modi, en redes sociales.

En base a EFE