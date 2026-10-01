Embajador de Israel en Uruguay dijo que "el terrorismo está tratando de golpear donde puede y eso afecta al mundo"

El embajador de Israel en Uruguay, Eldad Hayet, se refirió en la tarde de este miércoles al episodio del vuelo FZ1073 de FlyDubai con destino Tel Aviv , que debió aterrizar de emergencia en Arabia Saudita a causa de un “altercado” en la cabina.

Se estima con “alta probabilidad” que lo ocurrido “se trató de un intento de atentado terrorista yihadista”, uno que podría ser “de los más graves de los últimos años”, afirmó el diplomático.

Otros jerarcas del gobierno israelí ya habían catalogado el hecho de la misma forma, dado que el atacante habría intentado “asesinar a los 180 israelíes a bordo”, manifestó horas antes el ministro de Seguridad.

No obstante, además de atacar a su compañero de cabina y realizar ese intento de “atentado” a israelíes, la investigación preliminar señala que el copiloto omaní “también causó daño a los sistemas del avión”, afirmó Hayet en rueda de prensa.

Añadió que el “terrorista” buscaba atacar también “las relaciones entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos” y los Acuerdos de Abraham, que en el año 2020 buscaron la “paz entre Israel y los países del Golfo y Marruecos”. Por transitiva, explicó Hayet, se intentó atacar los “esfuerzos” para llegar a la paz en el Medio Oriente. “El terrorismo está tratando de golpear donde puede. Y eso afecta a todo el mundo”, afirmó.

“El mensaje de Israel es muy claro. El terrorismo y quienes buscan destruir la paz no determinarán el futuro de nuestra región”, afirmó, al mismo tiempo que subrayó el “compromiso” de fortalecer los vínculos entre pueblos y luchar contra el terrorismo “donde ataque”.

Intervención de los pasajeros

Hayet destacó también la intervención de los pasajeros para detener al atacante y de la actuación de la tripulación, que evitó que el avión impactara en una zona urbana. “La prevención de este atentado salvó muchas vidas y no solo las vidas de los pasajeros que estaban a bordo”, celebró.

El diplomático fue consultado sobre si Israel sabía de la posibilidad de algún atentado este miércoles. “Si la tuviéramos, hubiéramos hecho lo máximo para prevenirlo”, respondió.

Además, ante la pregunta de si las autoridades de Uruguay dieron a Israel algún mensaje sobre lo ocurrido, dijo que las conversaciones son "constantes".

“Compartimos la información necesaria entre las autoridades relevantes en Uruguay justamente para prevenir este tipo de amenazas (...) Yo espero, y claramente, vamos a recibir el mensaje de solidaridad de las autoridades uruguayas, espero que así sea porque creo que es lo más obvio, lo más natural”, cerró.