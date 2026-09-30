Qué se sabe hasta ahora del ataque en el vuelo de Flydubai que debió aterrizar de emergencia en Arabia Saudita

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, acusó este miércoles a uno de los pilotos de un vuelo de Flydubai con destino a Tel Aviv de haber intentado "estrellar el avión" y matar a los pasajeros -casi todos israelíes- lo que obligó a realizar un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita.

En un comunicado, la compañía de Emiratos Árabes Unidos instó "a todas las partes a abstenerse de hacer especulaciones prematuras" porque por el momento "se desconocen las razones" de lo sucedido.

Algunos pasajeros han descrito un violento altercado en la cabina y una repentina pérdida de altitud antes de que algunos viajeros lograran reducir a uno de los pilotos.

Los 174 pasajeros, entre ellos 166 israelíes, se encuentran sanos y salvos, según la aerolínea, y pudieron retornar durante la tarde a Israel.

Netanyahu calificó a los pasajeros de "héroes" que han permitido "salvar numerosas vidas" y evitar una catástrofe. Más tarde, acudió al aeropuerto para recibirlos.

En un video de su oficina, se le ve abrazando a un hombre que fue presentado como uno de los pasajeros que logró entrar en la cabina.

En las imágenes, el hombre se disculpa por saludar al primer ministro con una camiseta todavía manchada de la sangre, según él, del copiloto reducido."Desafortunadamente no logramos matarlo, pero le tomará un tiempo recuperarse", afirmó.

יניב, אתה גיבור אמיתי. אנחנו עם של אריות! pic.twitter.com/55AgmAvzIG — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) September 30, 2026

Poco a poco comienzan a conocerse detalles como el nombre y la nacionalidad del piloto herido, identificado por

Netanyahu como Smit Machchhar, originario de India.

El primer ministro destacó en X su "extraordinaria valentía" y dijo que "a pesar de haber sido apuñalado y de sufrir heridas graves, se defendió... evitando así una catástrofe aérea".

El dirigente israelí afirmó estar "en contacto constante con las autoridades" sauditas, que actualmente interrogan al sospechoso. Ha "ordenado a los servicios de seguridad que se preparen ante cualquier posible amenaza adicional".

Smit Machchhar, el capitán del vuelo FZ1073 de Flydubai atacado por su copiloto. Foto: redes sociales

El canciller de Israel, Gideon Saar, informó que habló con el ministro de Relaciones Exteriores emiratí, Abdulá bin Zayed Al Nahyan, y que en la conversación expresaron la "voluntad mutua de fortalecer las relaciones entre los países en todos los niveles y de colaborar contra los elementos extremistas que buscan atentar contra la seguridad y socavar la estabilidad en la región".

En conversación con embajadores israelíes, Saar afirmó "que se trataba de un intento de atentado terrorista contra los israelíes, los Emiratos Árabes Unidos y los Acuerdos de Abraham", en referencia al pacto auspiciado por Donald Trump para normalizar relaciones firmado por ambos países en 2020.

"A punto de estrellarnos"

El ministro de Defensa, Israel Katz, denunció un "intento de ataque terrorista yihadista", sin decir en qué se basa para afirmarlo.

"Estábamos a punto de estrellarnos" y se evitó "sencillamente gracias al ingenio de muchas personas que redujeron al copiloto y lo neutralizaron", afirmó la pasajera Miryam Shira Ohayon desde el aeropuerto de Tabuk, sureste de Arabia Saudita, donde el avión aterrizó.

Según esta pasajera, otros dos pilotos, que viajaban en el vuelo como pasajeros, tomaron el mando del avión durante el

aterrizaje.

En un vídeo difundido por el medio israelí Ynet, un pasajero se graba con la cabeza ensangrentada, pide ayuda y avisa de que van a aterrizar en Arabia Saudita, país con el que Israel no tiene relaciones diplomáticas.

"Estamos aquí durante un ataque en el avión. Acabamos de neutralizar a los terroristas y nos preparamos para aterrizar", dice el hombre en hebreo.

"Si alguien me escucha: necesitamos ayuda. Estamos a punto de aterrizar en Tabuk, al parecer en Arabia Saudita. Una zona desconocida. Todos los pasajeros están bien, excepto el piloto", agrega, e insiste: "Necesitamos ayuda".

Perder altitud "a toda velocidad"

"Se oyeron gritos en el avión. Después abrieron la cabina y vieron sangre, y que alguien había apuñalado al piloto con un cuchillo", declaró una pasajera del vuelo en un mensaje escrito transmitido a la televisión israelí.

El avión "comenzó a bajar a toda velocidad. Era aterrador", describió otra pasajera a la misma cadena. "Creímos que no

saldríamos vivos".

Según los datos del sitio Flightradar, el aparato perdió bruscamente altitud durante el vuelo, pasando de cerca de 34.000 pies a las 05H21 GMT a menos de 17.000 pies a las 05H22 GMT.

Fue como "si tuviéramos una gran turbulencia pero no había turbulencias", declaró el pasajero Almog Italie a la AFP. Para él fue como una "montaña rusa".

La señal de socorro se activó y el ejército israelí hizo despegar aviones de combate, al pensar que podría tratarse de un secuestro por parte de piratas aéreos. Pronto se descartó la hipótesis, según las cadenas de televisión israelíes 12 y KAN.

Se observa a los pasajeros de un vuelo anterior de flydubai, que había sido desviado, tras aterrizar en el aeropuerto Ben Gurion de Israel. Foto: JACK GUEZ/AFP.

Flydubai suspende vuelos a Israel

En tanto, la aerolínea Flydubai anunció que suspende temporalmente los vuelos con origen y destino a Israel tras el "incidente" que el Gobierno israelí ha calificado de "atentado".

"Tras el incidente ocurrido el 30 de septiembre con el vuelo FZ 1073, y en coordinación con las autoridades competentes, los vuelos de Flydubai con origen y destino en Israel quedarán suspendidos mientras continúa la investigación", afirmó la aerolínea con sede en Dubái.

Aseguró que esta suspensión temporal "permitirá a las autoridades competentes continuar su trabajo y esclarecer todos los hechos relacionados con el incidente".

La empresa se mostró comprometida "con la investigación en curso y con el mantenimiento de los más altos estándares de seguridad en toda nuestra red".

"Mantenemos una estrecha coordinación con las autoridades gubernamentales, los organismos reguladores y las partes interesadas del aeropuerto, y revisaremos la suspensión a medida que dispongamos de más información", concluye la nota.

Avión de FlyDubai en el aire. Foto: EFE

Con información de AFP y EFE.