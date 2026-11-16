Trump, Xi y Putin se reúnen en China: 10 claves de una cumbre histórica que deja afuera a Ucrania

Los líderes de China, Rusia y Estados Unidos hablarán sobre la "paz mundial" durante su primer encuentro trilateral, que se celebrará el jueves al margen de la cumbre de la APEC en Shenzhen. Xi Jinping, Vladimir Putin y Donald Trump mantendrán "intercambios profundos sobre la preservación de la paz mundial y la promoción de la estabilidad estratégica en las relaciones entre las grandes potencias, lo que tendrá una importancia histórica", anunció este lunes la portavoz de la cancillería china, Mao Ning, durante una rueda de prensa.

Tanto el Kremlin como la Casa Blanca habían confirmado previamente el encuentro entre los tres mandatarios. Las autoridades rusas subrayaron este lunes la relevancia de la cita. Estas son las claves del encuentro en Shenzhen:

Un encuentro sin precedentes

Nunca antes los líderes de las tres mayores potencias nucleares del mundo se habían sentado juntos a la misma mesa. Xi Jinping, Donald Trump y Vladimir Putin tuvieron cumbres bilaterales entre sí, pero no un encuentro a tres bandas.

Pekín presentó la reunión como un diálogo sobre "la preservación de la paz mundial y la promoción de la estabilidad estratégica en las relaciones entre las grandes potencias", que tendrá "importancia histórica", según la portavoz de la cancillería china, Mao Ning. Desde Moscú, el asesor de política exterior del Kremlin, Yuri Ushakov, dijo que su importancia y valor simbólico "son difíciles de exagerar".

Cuándo y dónde será la cumbre

La cita será el jueves 19 de noviembre en Shenzhen, la potencia tecnológica del sur de China, en paralelo a la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebra el 18 y 19.

Ese mismo jueves Trump tendrá además una reunión bilateral y un almuerzo de trabajo con Xi, su cuarto encuentro desde que volvió a la Casa Blanca. El presidente estadounidense llega a China desde Manila, donde participa a partir del martes en la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el presidente de China, Xi Jinping, se saludan en Pekín el 20 de mayo de 2026. Foto: AFP

Cómo surgió la cumbre

La idea la lanzó el Kremlin a comienzos de setiembre, cuando Ushakov dijo que un encuentro entre los tres en Shenzhen era posible. Según The Wall Street Journal, Putin le propuso formalmente la reunión a Trump en una llamada del 9 de octubre.

China fue la última en sumarse: a mediados de octubre su cancillería decía no tener información y recién el 4 de noviembre reconoció que estaba en contacto con las partes. La Casa Blanca confirmó la cita el viernes 13, el Kremlin el sábado 14 y Pekín este lunes 16.

Las armas nucleares, el tema central

Es el principal punto de la agenda para Washington. El New START, el último tratado que limitaba los arsenales estratégicos de Estados Unidos y Rusia, expiró el 5 de febrero sin un acuerdo que lo reemplace, por lo que hoy no hay límites formales para las potencias nucleares. Trump rechazó prorrogarlo y quiere un pacto más amplio que incluya a China.

El motivo es el rápido crecimiento del arsenal chino: el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI) lo estima en unas 620 ojivas a enero de 2026, y el Pentágono proyecta que superará las 1.000 hacia 2030. Aun así, sigue muy por debajo de los arsenales estadounidense y ruso.

Por eso China insiste desde hace años en que Washington y Moscú reduzcan primero los suyos, y ha calificado las negociaciones trilaterales de "ni justas, ni razonables ni realistas" en esta etapa. Un alto funcionario estadounidense admitió que no esperan "ningún tipo de acuerdo". Según el South China Morning Post, un resultado posible es un compromiso para controlar el uso de la inteligencia artificial en los arsenales nucleares.

Líderes. Rusia calificó la decisión de Trump como un “momento histórico” al suspender sanciones. Foto: AFP fotos

Irán, el otro gran eje

Trump dijo que también quiere abordar la guerra en Irán, desatada el 28 de febrero por ataques de Estados Unidos e Israel. "Estamos tratando de acabar con la guerra en Irán", declaró el domingo.

El conflicto se extendió a países vecinos, alteró el transporte marítimo y disparó los precios del petróleo. China, principal socio económico de Irán, intenta mediar hace tiempo: antes de la guerra, cerca de un tercio de su crudo pasaba por el estrecho de Ormuz. Rusia, en cambio, se beneficia de los precios altos de la energía.

Ucrania, fuera de la mesa

Putin pretendía que la cumbre desembocara en un acuerdo de paz favorable a Moscú, según The Wall Street Journal. Pero ni Xi ni Trump quieren ese tema en Shenzhen.

El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, contó que Xi mostró "irritación" ante esa posibilidad y que le señaló que se trata de un conflicto europeo en el que los europeos también deben estar sentados a la mesa. Funcionarios estadounidenses dijeron que Trump no planteará el tema, porque las negociaciones sobre Ucrania corren por otra vía, sin China, como la ronda entre Kiev, Moscú y Washington celebrada la semana pasada en Abu Dabi.

Kiev rechazó desde el inicio cualquier negociación sobre su futuro sin su presencia. El Kremlin, por su parte, descartó comparaciones con la conferencia de Yalta de 1945 y aseguró que lo que se acuerde en Shenzhen no podrá imponerse a otros países.

Donald Trump y Xi Jinping en Pekín el 14 de mayo de 2026. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP

Kim Jong Un, el posible invitado sorpresa

Trump anunció este lunes que también podría reunirse con el líder norcoreano durante su viaje a China, aunque aclaró que eso "depende del presidente Xi". Ambos se vieron tres veces durante el primer mandato de Trump (2017-2021). Los expertos son escépticos: Corea del Norte tiene hoy menos incentivos para negociar gracias al respaldo de Rusia y China.

El telón de fondo: comercio y chips

La cumbre llega en medio de tensiones comerciales y tecnológicas entre Washington y Pekín, agravadas por la acusación estadounidense de que China espió al director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, algo que Pekín niega. La Casa Blanca aclaró que los controles a la exportación de chips no están en discusión.

La repentina caída de Jensen Huang y el hallazgo por parte de Estados Unidos de que fue blanco de la inteligencia china no parecen haber alterado la opinión de Trump sobre el exlíder de Nvidia, ni su enfoque para tratar con su homólogo chino en la reunión de esta semana. Pekín ha calificado las conclusiones de la inteligencia estadounidense de "calumnias y difamaciones".

Esta captura de pantalla de un vídeo de CTI, obtenido a través de AFPTV el 9 de noviembre de 2026, muestra a Alice Huang (en el centro, parcialmente oculta), una ejecutiva china vinculada a la empresa de centros de datos Megaspeed, asistiendo a una cena ofrecida por el director ejecutivo y cofundador de Nvidia, Jensen Huang (a la derecha, vestido de negro), en un restaurante de Taipéi el 22 de mayo de 2025, durante Computex, la principal feria tecnológica de la isla. Foto: AFP.

Hasta el momento, Trump no ha presionado a Xi sobre las actividades de espionaje de su país ni ha intervenido para resolver el acalorado debate interno en su administración sobre el endurecimiento de los controles de exportación de tecnología de inteligencia artificial y ciertos chips a China. Se espera que el secretario de Comercio, Howard Lutnick, quien ha defendido límites menos estrictos a las exportaciones de chips a Asia, lo acompañe.

Qué busca cada uno

Para Rusia, lo principal es la foto: sentarse con los líderes de Estados Unidos y China es una señal de que el aislamiento por la guerra en Ucrania empieza a quedar atrás.

“Putin es el que más tiene para ganar”, resumió el exdiplomático estadounidense Danny Russel. China, en tanto, apuesta a mostrarse como gran potencia anfitriona y mediadora, a lograr el fin de una guerra que afecta su abastecimiento energético y a no quedar atada a un tratado nuclear que no ayudó a diseñar.

Estados Unidos, por su parte, busca meter a China y Rusia en un nuevo marco de control de armas y mostrar a Trump como el negociador indispensable.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin. Foto: AFP

Qué se puede esperar

No se prevén acuerdos concretos. Los analistas anticipan una reunión más simbólica que sustantiva, con mucha foto y pocos resultados. Aun así, que China acepte discutir temas nucleares a tres bandas podría hacerle más difícil negarse en el futuro.

El secretario general de la ONU, António Guterres, dijo que si los tres presidentes "se comprometen verdaderamente con una desnuclearización significativa, será un gran avance para el mundo".

La próxima oportunidad para volver a verse podría llegar pronto: la cumbre del G20 en Miami, en diciembre.

Con información de AFP