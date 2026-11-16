El príncipe Harry tras reunirse con soldados y médicos en Ucrania: “Van a ganar”

Un gobierno respaldado por el príncipe británico Harry realizó durante el fin de semana una visita sorpresa a Ucrania para reunirse con veteranos heridos y médicos, a quienes aseguró: “Van a ganar la guerra”.

En su cuarta visita a Ucrania desde la invasión rusa de 2022, el príncipe Harry aseguró a los soldados heridos que “el mundo seguirá apoyando” a Kiev y expresó su esperanza de que este conflicto llegue a su fin.

El hijo menor del rey Carlos participó el sábado y el domingo en diversos actos en la ciudad de Leópolis, en el oeste de Ucrania, en un viaje que se mantuvo en secreto por motivos de seguridad.

El príncipe subió al escenario en una conferencia para personal médico organizada por Superhumans, una clínica local especializada en la rehabilitación de soldados heridos.

“Van a ganar la guerra y luego estarán listos para el éxito”, afirmó ante los asistentes, entre quienes se encontraba el ministro de Salud ucraniano, Viktor Liashko.

La guerra entre Rusia y Ucrania ha dejado cientos de miles de muertos, millones de desplazados y a un gran número de ucranianos con discapacidades y amputaciones.

El país cuenta con alrededor de 1,4 millones de veteranos de guerra, más del 10% de los cuales tienen alguna discapacidad.

Vestido de manera informal con una chaqueta oscura con capucha y botas marrones, el príncipe de 42 años participó en varias actividades.

En el gimnasio de una escuela, observó a jugadores de rugby en silla de ruedas disputarse un lugar en la selección ucraniana para los próximos Juegos Invictus, el torneo para militares y veteranos fundado por él. Durante el partido, abrazó a Valeriy Odainyk, un jugador de 41 años con una pierna amputada, a quien reconoció de los Juegos Invictus de Canadá 2025.

Otro jugador, Roman Boiko, de 29 años, le regaló al príncipe una camiseta negra con el lema “Free Azov”, en referencia a los cientos de combatientes ucranianos prisioneros en Rusia.

Harry ha contado en otras ocasiones cuánto lo marcó presenciar muertes y heridas irreversibles durante su despliegue en Afganistán.

Fundó los Juegos Invictus en 2014, cuando aún servía en el ejército británico. “Cada persona en Ucrania está cumpliendo su papel en esta guerra”, dijo el domingo. “Para mí, ustedes ya ganaron. Espero que la guerra llegue a su fin”.

El futuro de la guerra en Ucrania se está definiendo en estos días en negociaciones entre los países beligerantes con la mediación de Estados Unidos. La guerra también será tema de conversación en la cumbre de esta semana entre los presidentes de Estados Unidos, China y Rusia que los medios han llamado “la nueva Yalta”, en alusión a la conferencia que puso fin a la Segunda Guerra Mundial y en la que las grandes potencias que derrotaron a Alemania se repartieron zonas de influencia en el mundo.

A diferencia de entonces -cuando el primer ministro británico, Winston Churchill, viajó a la península de Crimea-, no habrá participación europea, lo que inquieta sobremanera a Bruselas y a los ucranianos, que temen que en la ciudad china de Shenzhen se decida a sus espaldas el futuro del continente.

Todos los analistas coinciden en que el presidente ruso, Vladímir Putin, es el más interesado en la cita con el estadounidense Donald Trump y el chino Xi Jinping, ya que es lo que el jefe del Kremlin se proponía desde que llegó al poder en 1999: devolver a Rusia al lugar que, en su opinión, le corresponde en la arena internacional.

“Sabemos que Trump quiere plantear la cuestión del desarme nuclear (...) También pueden hablar de Oriente Medio y Ucrania (...) Hay que saludar dichos encuentros. Cuanto más se reúnan los líderes mundiales y regionales, mejor”, comentó a EFE el ruso Alexéi Gromiko, director del Instituto de Europa.

Con información de EFE y AFP