Emisarios de EE.UU. se reúnen con Zelenski y Trump presiona a Ucrania: sin acuerdo, la "situación empeorará"

Donald Trump insistió ayer martes en que Volodimir Zelenski llegue a un acuerdo de paz con Vladímir Putin, en momentos en que una nueva misión estadounidense busca acercar posiciones entre Ucrania y Rusia para el fin de la guerra.

“Zelenski tiene que querer poner fin a esta guerra, si no lo hace, creo que será algo muy negativo”, dijo Trump en el Despacho Oval en respuesta a preguntas sobre el encuentro en Oslo entre el ucraniano y el negociador de la Casa Blanca, Steve Witkoff.

El presidente estadounidense afirmó que cree que “el inmenso odio” entre Zelenski y Putin es “en gran medida, la razón por la que no han podido llegar a un acuerdo” que ponga fin a la guerra iniciada por Rusia en 2022.

“Queremos que Zelenski llegue a un acuerdo, él puede hacerlo. (...) Ucrania debe tener la voluntad de pactar, dado que Estados Unidos ha gastado una fortuna, al igual que Europa. Europa ya está cansada de todo esto, y si no llegan a un acuerdo, a la larga, en mi opinión, la situación simplemente va a empeorar”, advirtió.

Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania, en conferencia de prensa, en Oslo Foto: AFP

Trump recordó que su país ha entregado a Ucrania “cientos de miles de millones de dólares” en ayudas y envíos de armas. “No hemos recibido nada a cambio, salvo un precio elevado del diésel”, repitió, en referencia a sus acusaciones de que los ataques ucranianos a las instalaciones energéticas rusas han encarecido los costos del combustible, disparados por la guerra que Estados Unidos libra hace más de siete meses en Irán.

Las palabras del estadounidense llegan después de que haya firmado un acuerdo de compra de combustible a Rusia y aliviado sanciones a Moscú, en medio de una agudización de las tensiones entre su Gobierno y Zelenski, que ha denunciado demoras en las entregas de misiles interceptores Patriot, vitales en la defensa contra ataques rusos.

A esto se unen las denuncias del ucraniano sobre interrupciones en el flujo de inteligencia estadounidense y restricciones en la conexión a Starshield (la versión militar satelital de Starlink, del sistema de Elon Musk), utilizado por su Ejército.

El presidente ucraniano ha atribuido todo esto a una supuesta intención de la Administración Trump de forzar a Ucrania a capitular ante Rusia. Zelenski se reunió ayer en Oslo con los emisarios de Estados Unidos en un nuevo intento por alcanzar un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, saluda al enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, en Moscú. Foto: AFP

“Ucrania trabaja por la paz"

Agradezco a nuestros aliados por su apoyo”, declaró Zelenski en redes sociales en un mensaje acompañado de un video grabado en la residencia oficial del gobierno noruego, donde aparece dándole un abrazo al emisario estadounidense, Steve Witkoff. A continuación, ambos posan junto al primer ministro noruego, Jonas Gahr Store, y al presidente finlandés, Alexander Stubb.

El enviado de la Casa Blanca viajará hoy miércoles a San Petersburgo para transmitir una propuesta para relanzar los contactos de paz que le planteó ayer Zelenski en Oslo.

“Steve (Witkoff) irá a Rusia mañana y verá lo que (Vladímir) Putin tiene que decir al respecto”, afirmó Zelenski en una rueda de prensa con los jefes de Estado y de Gobierno de Noruega y Finlandia, en la que señaló que uno de los elementos de su propuesta es una reunión trilateral Ucrania-Rusia-Estados Unidos a nivel de líderes. “Ucrania desea la paz más que nadie”, enfatizó Zelenski.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca en Washington, DC. Foto: AFP

El presidente ucraniano recordó que ha apoyado la propuesta de tregua energética de Estados Unidos y ha ofrecido “diferentes opciones”, aunque éstas hayan sido rechazadas hasta ahora por Rusia.

“Tenemos algunas ideas claras sobre cómo llegar a la paz, y estamos unidos con nuestros socios europeos en estos esfuerzos; queremos que los americanos lleven estas ideas a los rusos”, aseguró. Entre los elementos que mencionó, Zelenski enumeró unas garantías de seguridad “sólidas” para Ucrania tras el fin de la guerra. EFE, AFP

Zelenski pide estar en la cumbre

Volodimir Zelenski afirmó ayer martes que Ucrania debe estar “presente en la mesa de negociaciones”, después de que en los últimos días se mencionara una posible reunión en noviembre en China entre los presidentes ruso, estadounidense y chino. “Si se trata de cuestiones relacionadas con Ucrania y nuestro futuro, eso solo puede ser aceptable si estamos presentes en la mesa de negociaciones”, declaró Zelenski.