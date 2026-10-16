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El País Mundo

Elon Musk pide que Volodimir Zelenski deje la presidencia de Ucrania: sin su renuncia “continúa la masacre”

El magnate responsabilizó al gobierno estadounidense de cualquier ralentización de su servicio de satélites en Ucrania. En tanto, Zelenski instó a Estados Unidos a no ponerse del lado del “agresor.

El País
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16/10/2026, 03:05
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Conferencia de Elon Musk
Elon Musk, propietario de Space X, Tesla y X.
Foto: AFP

El multimillonario Elon Musk pidió que Volodimir Zelenski dimita como presidente ucraniano y culpó al gobierno estadounidense de cualquier ralentización de su servicio de satélites en Ucrania, clave para hacer frente a los proyectiles rusos.

Zelenski mientras tanto instó ayer jueves a Estados Unidos a no ponerse del lado del “agresor” en la guerra con Rusia, que hace más de cuatro años invadió su país.

“Necesitamos HONESTIDAD de nuestros socios sobre esta guerra: es importante que todos, en Estados Unidos, se pongan no del lado del agresor, sino del lado de nuestros esfuerzos por proteger vidas, poner fin a esta guerra y garantizar la seguridad”, escribió Zelenski en X usando mayúsculas al estilo del presidente estadounidense Donald Trump.

En un contexto de recrudecimiento de la tensión, Musk se hizo eco de unas declaraciones de Trump, que el pasado fin de semana también se mostró a favor de un cambio de liderazgo en Ucrania.

El presidente Zelenski prevé que la guerra entre Rusia y Ucrania se alargará durante el invierno europeo

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al margen de la reunión del Foro Económico Mundial
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski y el presidente de EE.UU., Donald Trump, en el Foro Económico Mundial.
Foto: AFP

“Es hora de que Zelenski se vaya”, escribió en X el magnate tecnológico, cuya constelación de satélites desempeña un papel crucial en la guerra entre Rusia y Ucrania.

Sin la renuncia de Volodimir Zelenski “continúa la masacre”, añadió el dueño de SpaceX, empresa creadora de los servicios satelitales Starshield (destinados al ejército y utilizados por Ucrania para sus operaciones en el frente) y Starlink, limitado a usos civiles. AFP

Zelenski respondió a Trump sobre su exigencia de "un nuevo presidente" en Ucrania y acuerdo de paz con Moscú

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