Starshield: el arma clave para Zelenski sufre interrupciones y Elon Musk responsabiliza a Estados Unidos

Elon Musk sugirió ayer miércoles que cualquier interrupción reportada por Ucrania en su sistema de comunicaciones satelitales Starshield es responsabilidad del gobierno de Estados Unidos, y no de su empresa.

“Los sistemas Starshield son propiedad y están bajo el control del gobierno estadounidense. Cualquier límite de velocidad o de uso lo decide el Ejército de Estados Unidos y, en última instancia, el presidente” Donald Trump, dijo Musk.

El gobierno de Ucrania dijo ayer que el acceso a la red Starlink de SpaceX “ha mejorado”, aunque señaló que la empresa de Elon Musk mantiene limitada la velocidad a la que pueden viajar los drones mientras permanecen conectados al servicio.

“SpaceX sigue manteniendo el límite de 161 km/h. A lo largo del día, los límites reales fueron significativamente más bajos. Sin embargo, hasta ahora, observamos que a velocidades de hasta 160 la calidad de la conexión ha mejorado”, informó el Ministerio de Defensa ucraniano.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, pidió ayer que se restablezca el servicio de Starlink, en medio de una fuerte crispación con Trump. “Habrá muertos, por supuesto, si continúan los ataques y Starlink no funciona.

Espero sinceramente que se trate de un error, quizá de un problema técnico importante. No lo sé, pero pedimos que se restablezca el servicio”, declaró Zelenski en una entrevista con el periodista británico Piers Morgan.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en la octava cumbre de la Comunidad Política Europea (CPE) en Ereván. Foto: AFP

Además, Zelenski se considera traicionado por su homólogo estadounidense. “Duele ver que el presidente Trump elija un bando que no es el nuestro”, dijo el líder ucraniano.

Con todo, el presidente ucraniano dijo al principio de una reunión con el primer ministro británico Andy Burnham en Downing Street, que sigue “contando con la colaboración de Estados Unidos”.

Según Serguii Beskrestnov, asesor de Zelenski, el funcionamiento de algunas terminales de Starlink se restringió el martes por la noche sin aviso previo.

Esta red de satélites se usa para la comunicación en el campo de batalla y para la interceptación de drones. Según varias fuentes ucranianas, Starlink corta la señal entre un satélite y una antena si esta última se desplaza a una velocidad superior a un límite determinado, en torno a los 160 km/h, lo que dificulta interceptar los drones y afecta a los ataques de medio alcance.

Elon Musk. Foto: AFP.

Estas restricciones “privan” a Ucrania de su capacidad de defensa frente a los drones propulsados por reactores que Rusia usa con frecuencia desde hace unos meses, denunció Beskrestnov.

Musk respaldó el pasado fin de semana a Trump, quien ha anunciado un acuerdo de suministro de gasóleo con Rusia pese a estar sometida a sanciones. Rusia anunció ayer que los primeros contratos para el suministro de gasóleo a Estados Unidos se firmarán “en los próximos días”. AFP