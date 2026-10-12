Elon Musk: de “demonio” a ser elegido para abastecer con su empresa Starlink a Venezuela

Venezuela autorizó la comercialización de los servicios de internet satelital de Starlink en su territorio, nueve meses después de la caída del dictador Nicolás Maduro, quien lanzó diatribas en varias ocasiones contra el dueño de la firma de Elon Musk.

Aunque Starlink se abstuvo hasta ahora de comercializar sus servicios en Venezuela, el 3,6% de los usuarios de internet del país ya utilizan estos equipos de manera irregular, según APNIC, un organismo internacional de registro de direcciones de internet.

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela (Conatel) informó que otorgó siete concesiones a la firma SPACEX VZ para operar con esta tecnología en su territorio. “Con esta medida, se autoriza legalmente la prestación del servicio de internet satelital de la marca Starlink en todo el territorio nacional”, indicó Conatel en un mensaje en Instagram. Antes de su captura en un operativo militar de Estados Unidos en enero, Maduro había emprendido una campaña propagandística contra Musk con una caricatura que caracterizaba al magnate sudafricano como un ser demoníaco.

Después de la polémica reelección de Maduro en 2024, fraudulenta, las autoridades chavistas detuvieron a personas que comercializaban antenas de Starlink. La firma satelital anunció el 4 de enero de manera sorpresiva que ofrecería el servicio de banda ancha gratis durante un mes en Venezuela, tras la incursión aérea lanzada por Estados Unidos para capturar a Maduro que dejó más de cien muertos.

Volvió a ofrecer sus servicios gratuitos después del doble sismo que azotó el norte de Venezuela el 24 de junio para permitir la comunicación en La Guaira, la zona más afectada.

La Guaira, ubicada a 40 km de Caracas, quedó sin internet ni comunicación telefónica tras los terremotos.

La ausencia de Starlink en el país obedeció en su momento a las sanciones de Washington contra el régimen venezolano y “la necesidad de (Starlink) de protegerse frente a la normativa estadounidense”, según Andrés Azpúrua, director de VE Sin Filtro, una ONG dedicada a defender derechos digitales.

Tras la caída de Maduro los directivos de Starlink “sintieron que ya no tendrían problemas del lado estadounidense y empezaron a avanzar más abiertamente en Venezuela. Pero el problema regulatorio local seguía existiendo”, dijo Azpúrua.

Se espera ahora que otras empresas extranjeras adopten pasos similares en el país caribeño bajo tutela de EE.UU.

AFP