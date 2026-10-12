Cruel ironía: Una de las principales causantes del hambre en Venezuela fue al Foro Mundial de la Alimentación de la FAO

La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) arranca hoy su Foro Mundial anual en Roma con la intervención de representantes de Latinoamérica, como la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, cuya presencia ha suscitado protestas de colectivos venezolanos.

Se trata del segundo viaje a Europa de Rodríguez tras asumir el cargo luego de la captura del dictador Nicolás Maduro en una incursión militar estadounidense el pasado 3 de enero.

Rodríguez fue recibida por Máximo Torero, economista jefe de la FAO y coordinador del foro, organizado entre el 8 y 16 de octubre en Roma.

Venezuela sufrió un devastador doblete sísmico el 24 de junio que dejó más de 6.500 muertos según cifras oficiales y unas 24.000 personas sin hogar, lo que ha incrementado la necesidad de ayuda alimentaria que ya sufría la población empobrecida por el régimen chavista.

El Foro Mundial de la Alimentación, el evento insignia de este organismo especializado de la ONU, es una plataforma que tiene como objetivo impulsar acciones que transformen los sistemas agroalimentarios mediante la ciencia, la innovación y la inversión. Esta edición tendrá como lema ‘Innovar hoy. Alimentar el mañana’ y durará toda la semana.

La inauguración tendrá lugar con el discurso del director general de la FAO, el chino Qu Dongyu, en el último año de su mandato al frente de la organización. Acto seguido dará inicio un panel de apertura de ‘alto nivel’ en el que intervendrán distintos presidentes y jefes de Estado del mundo. Entre las oradoras anunciadas está precisamente Delcy Rodríguez, que tras pasar por la Asamblea General de la ONU ahora será escuchada en este foro.

La comunidad venezolana en Roma ha expresado su indignación por la participación de la sucesora de Maduro y ha convocado una manifestación frente a la sede de la FAO para denunciar que la mandataria es una de las responsables del “hambre y la miseria” que padece el país caribeño.

“Es una ofensa para los venezolanos que la representante del régimen que ha generado miseria y una severa crisis humanitaria pretenda hablar de alimentación. ¡No podemos normalizar el descaro ni permitir que vengan a mentir a los organismos multilaterales”, se lee en un manifiesto difundido por las redes.

La inauguración del Foro Mundial de la Alimentación concederá un importante peso a Latinoamérica, desde distintos modelos políticos. Además de la vicepresidenta de Ecuador, María José Pinto, hablará en forma virtual la nueva presidenta de Perú, Keiko Fujimori, y el cubano, Miguel Díaz-Canel, también con un mensaje por vídeo.

Otros discursos serán los del presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

Con información de EFE y AFP