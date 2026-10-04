Venezuela parece avanzar hacia cambios en el Tribunal Supremo de Justicia, hasta ahora aliado del chavismo

La oposición venezolana en el diálogo con el chavismo instó ayer sábado a la sociedad civil a presentar sus candidaturas para que integren el Comité de Postulaciones Judiciales que evaluará a los aspirantes a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), como parte del proceso de renovación de la institución que fue acordada en las negociaciones impulsadas por Estados Unidos.

“La participación de la sociedad civil es fundamental para dotar de credibilidad y confianza al proceso de renovación del TSJ”, dijo en un mensaje en X el exdiputado opositor Juan Miguel Matheus, miembro de la delegación opositora que participa en el diálogo.

El Parlamento de Venezuela informó el viernes sobre el inicio de postulaciones para que 12 miembros de la sociedad civil formen parte junto a 11 diputados del Comité de Postulaciones Judiciales, encargado de evaluar y preseleccionar a los próximos jueces del TSJ, que actualmente sirve al Gobierno.

El Parlamento recordó en X que los candidatos deben ser venezolanos, mayores de 35 años y no haber sido condenados mediante una sentencia definitivamente firme ni sancionados por responsabilidad administrativa.

El proceso de postulaciones se cerrará el 9 de octubre para luego iniciar la evaluación de los postulados de la sociedad civil. Una vez seleccionados estos 12 representantes, se integrarán a los 11 diputados para conformar el Comité de Postulaciones Judiciales. Este comité preseleccionará a los aspirantes a magistrados del TSJ y presentará la lista final al Parlamento, que se encarga de la elección definitiva de los jueces.

Matheus recordó que todo este proceso forma parte del intento de transformar el sistema de justicia y que, aseguró, es promovido por la mesa de negociaciones y el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, en el marco del plan para la transición en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro en enero.

En otro orden, Delcy Rodríguez, recibió el viernes a una delegación de la empresa estadounidense de servicios energéticos Baker Hughes liderada por Lorenzo Simonelli, a fin de evaluar alianzas para el desarrollo de proyectos de gas natural en el país.

España

Desde el exterior, surgen más voces escépticas sobre la “transición venezolana”. Entre ellos, el presidente de la patronal española (CEOE), Antonio Garamendi, quien lamentó la situación en Venezuela tras la intervención de Estados Unidos que provocó el relevo en la Presidencia de Nicolás Maduro por Delcy Rodríguez porque, a su juicio, es como cambiar al fallecido dictador español Francisco Franco y que sea este mismo quien “monta la democracia”.

“Cuando parecía que, vamos a ver si desaparece una dictadura brutal, se coloca a alguien que sigue siendo el mismo. Es decir, cambias a Franco y Franco es el que monta la democracia. Son cosas que te dejan descolocado”, sostuvo Garamendi. Asimismo dijo que empresas españolas han sufrido regulaciones y “expropiaciones profundas” que han provocado que se hayan ido retirando.

Con información de EFE y AFP