Trump sorprendió a Zelenski con el anuncio de un "cese al fuego energético" entre Rusia y Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el domingo un "alto el fuego energético" con efecto inmediato entre Moscú y Kiev. "A partir de ahora, hay un CESE AL FUEGO ENERGÉTICO en la guerra entre Rusia y Ucrania. Ambas partes han llegado a un acuerdo. ¡No lo rompan!", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

Rusia, que lanzó una invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022, ha intensificado sus ataques contra infraestructuras energéticas ucranianas en los últimos meses, en tanto Kiev apunta contra refinerías de petróleo rusas.

La reacción de Zelenski

Aparentemente tomado por sorpresa, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski dijo al medio estadounidense Axios no tener conocimiento de un acuerdo así, mientras que Moscú no se ha pronunciado por el momento. "El anuncio de la tregua fue una noticia para mí", declaró, aunque se dijo dispuesto a aceptarlo si Rusia hacía lo mismo.

Poco más tarde, dijo en su cuenta de X que el anuncio de Trump es una "buena noticia" pero agregó que lo importante es que Rusia cumpla con ella y aludió a los últimos ataques que ha recibido su país

"Hoy ha habido una declaración del presidente de EEUU según la cual se ha alcanzado una tregua energética. Es una buena noticia y es importante que se haga realidad", escribió.

Today, there was a statement from the President of the United States that an energy ceasefire has been secured. This is good news for everyone – and it is important that it become reality. Unfortunately, Ukrainian skies have been infested with Russian “shaheds” all day today. There have been glide bomb strikes and strikes on our energy infrastructure too. A power plant in Kharkiv was attacked this evening. Overall, this past week alone, the Russians have carried out more than 200 strikes on our electricity generation and transmission facilities in Ukraine, and another 17 strikes this week targeted gas and oil facilities. They have killed more than 150 of our people, and more than 700 people have been wounded. Ukraine has proposed many de-escalatory steps. Putin had one answer to all of them – “nyet.” We do hope that he will finally say something to America, Ukraine, and the entire world that will lead to a real and dignified peace. Ukraine wants peace. The question is whether Russia does. The Armed Forces of Ukraine have received all the appropriate orders. We are awaiting clear details of the dialogue between America and Russia – and we expect Putin to follow through on what President Trump said. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 11, 2026

"Lamentablemente, durante todo el día el cielo ucraniano estuvo infestado de (drones) shaheds rusos. Hubo ataques con bombas guiadas contra nuestra infraestructura energética. Una central eléctrica en Járkov fue atacada esta noche. En total los rusos perpetraron la semana pasada más de 200 ataques contra nuestra instalaciones de producción y de distribución de energía y otros 16 contra instalaciones de gas y petróleo", agregó.

Zelenski dijo además que Ucrania ha propuesto muchas veces en el pasado planes para la desescalada y que siempre ha recibido una respuesta negativa del presidente ruso, Vladimir Putin. "Putin ha tenido sólo una respuesta: NO", escribió Zelenski.

"Ucrania quiere paz, la pregunta es si ocurre lo mismo con Rusia. Las Fuerzas Armadas de Ucrania han recibido las órdenes que corresponden. Esperamos conocer detalles claros del diálogo entre EEUU y Rusia y esperamos que Putin cumpla con los que el presidente Trump ha dicho", añadió.

Nueva York: Volodimir Zelenski y Donald Trump Foto: AFP

Zelenski dijo además que había hablado de la tregua energética con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y otros aliados.

"Ucrania apoya la tregua y es importante que Rusia también la apoye", subrayó.

Trump criticó el sábado los ataques de Kiev contra las refinerías rusas y consideró que es "hora de que Ucrania tenga un nuevo presidente", dijo al día siguiente del anuncio sorpresa de un acuerdo entre Washington y Moscú para la compra de diésel ruso , acompañado de una flexibilización de las sanciones estadounidenses que pesan sobre Rusia.

Los apoyos de Francia y Reino Unido

El presidente francés, Emmanuel Macron, aseguró que París apoya "sin reservas el llamamiento a una verdadera tregua energética a la que Ucrania está dispuesta", declaró en un mensaje en X.

Criticó además a Rusia y advirtió de que "en este momento" Moscú "sigue rechazando" ese alto el fuego, pues está "intensificando aún más en las últimas horas sus ataques contra las infraestructuras ucranianas". Y añadió: "Francia seguirá estando al lado de Ucrania y del presidente Zelenski".

Por su parte, el primer ministro británico, Andy Burnham, también dijo en X que su país respalda un "alto el fuego energético" sostenido entre Rusia y Ucrania.

"Rusia ha intensificado sus ataques contra infraestructuras energéticas ucranianas durante el fin de semana. (...) El Reino Unido respalda firmemente el llamamiento del presidente Trump de hoy (domingo) a favor de un alto el fuego energético sostenido", declaró en X. Es "el mejor camino para restablecer el suministro de energía y combustible a los mercados mundiales", agregó.

AFP y EFE