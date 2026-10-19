Zelenski parece desconfiar de Trump: “Ponerse del lado de Rusia sería un error histórico”, afirmó.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, advirtió ayer domingo que si Estados Unidos se pone del lado de Rusia seria “un error histórico” aunque sigue considerando a Washington como su aliado. “Queremos confiar en él. Espero que cambie sus decisiones, porque creo que todo son errores, y eso no nos ayudará ni a nosotros ni a Estados Unidos”, indicó Zelenski en el programa “Meet the Press” de la cadena NBC News.

Sus comentarios ocurren después que el presidente estadounidense, Donald Trump, eximiera a Rusia de las sanciones contempladas en un una ley, que también aplica a Irán, y que lleva el nombre del difunto senador Lindsey Graham, y que fue aprobada en el Congreso, el 18 de septiembre.

El pasado viernes Trump firmó una orden ejecutiva que exime de la aplicación de varias disposiciones de esta ley, alegando interés nacional.

Quedan eximidas las sanciones contra personas y entidades vinculadas al Gobierno ruso, las restricciones financieras y comerciales y los aranceles previstos para los productos rusos y los procedentes de determinados países compradores de hidrocarburos de Rusia.

Una orden ejecutiva que lamentó Zelenski al considerar que Graham fue “un gran defensor de la paz y de Ucrania”.

Sin embargo, la decisión de Trump, que le ha valido críticas tanto de republicanos como demócratas, no elimina las sanciones que Estados Unidos ya había impuesto a Rusia mediante órdenes ejecutivas anteriores. Esta última orden ejecutiva ocurrió luego de que Washington autorizara temporalmente las operaciones comerciales con diésel de origen ruso hasta el 7 de abril de 2027, incluida su importación a Estados Unidos, pese a las sanciones vigentes contra Moscú.

Trump anunció el pasado 9 de octubre que había acordado con su homólogo ruso, Vladímir Putin, el suministro de diésel para los mercados internacionales, con el objetivo de aliviar los precios de la energía.

Zelenski afirmó ayer domingo que ese acuerdo por el diésel “fortalecerá la voluntad de Putin de ocuparnos” y que no tendría “una influencia real” en el precio del petróleo en Estados Unidos porque el aumento de los precios se debía al bloqueo del estrecho de Ormuz, no a Ucrania.

Por su parte, el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, relativizó la decisión de Trump de eximir a Rusia de nuevas sanciones, asegurando que se trataba de una pausa de 60 días destinada a “analizar” sus repercusiones en la economía global.

“El presidente quiere tomar este período de 60 días para analizar de cierto modo qué significará imponer tanto sanciones como aranceles para la economía mundial, e incluso para la economía estadounidense”, declaró Rubio antes de iniciar una visita a Uzbekistán e India.

Ataques

Nuevos bombardeos cruzados alcanzaron objetivos energéticos de Rusia y de Ucrania ayer, causando un impresionante incendio en una terminal petrolera de San Petersburgo y dejando sin electricidad a decenas de miles de personas. El presidente Trump anunció hace una semana una tregua energética pero los bombardeos han continuado.

Con las relaciones entre Washington y Kiev atravesando un momento especialmente tenso estos últimos días, Trump reprochó a su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, que apuntara contra las refinerías de petróleo rusas porque, según él, esto hace que el precio del combustible se dispare. Una tendencia alentada, además, por la guerra desencadenada en Oriente Medio por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Kiev, en tanto, asegura que está atacando esas infraestructuras rusas en respuesta a los bombardeos de Moscú contra su sistema energético desde que lanzó su ofensiva a gran escala en 2022. Según Ucrania, su objetivo es debilitar ese sector, que contribuiría a financiar el esfuerzo bélico de Rusia.

Ayer, una terminal petrolera de San Petersburgo fue alcanzada por drones ucranianos, lo que provocó impresionantes incendios en el lugar, y también en zonas aledañas. Se trata del mayor ataque realizado con drones contra esa región desde que empezó la guerra, indicó la agencia TASS.

Con información de EFE y AFP