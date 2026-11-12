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    El País Mundo Estados Unidos

    Jensen Huang renunció como CEO de Nvidia tras el escándalo por su romance con amante presuntamente espía

    El empresario, cofundador del gigante tecnológico Nvidia, estaba envuelto en la polémica tras ser fotografiado con una amante declarada presuntamente sospechosa de ser espía para China

    El País
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    12/11/2026, 11:14
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    El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, habla durante una rueda de prensa en Corea del Sur.
    El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, habla durante una rueda de prensa en Corea del Sur.
    Foto: Jeon Heon-Kyun/EFE.

    El cofundador de Nvidia, Jensen Huang, renunció este jueves con efecto inmediato como presidente, consejero delegado y miembro de la junta directiva del gigante tecnológico estadounidense, que nombró como directora ejecutiva interina a su directora financiera, Colette Kress, y designó por primera vez un presidente del consejo, Harvey C. Jones.

    El empresario había sido vinculado con Alice Huang, una alta ejecutiva de la empresa de centros de datos Megaspeed, con sede en Singapur, relación que él admitió públicamente luego de que el escándalo saliera a la luz.

    Según un memorando de los servicios de inteligencia estadounidenses, Alice Huang, con quien no tiene parentesco a pesar de compartir el mismo apellido, era agente del Ministerio de Seguridad del Estado de China. Pekín rechaza esos señalamientos.

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    Agencia EFE

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