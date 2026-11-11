Pekín rechaza las acusaciones de espionaje contra la mujer vinculada al CEO de Nvidia, Jensen Huang

China ha rechazado este lunes las acusaciones de que Alice Huang, vinculada sentimentalmente al consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang, trabajara para sus servicios de inteligencia. “Las afirmaciones sobre una supuesta espía china son puras especulaciones sin fundamento y constituyen calumnias y difamaciones”, ha declarado Guo Jiakun, portavoz del Ministerio de Exteriores, en una comparecencia rutinaria. Pekín responde así a las informaciones que han llevado al gigante de los chips a abrir una investigación independiente, anunciada el domingo, mismo día en que su fundador reconoció haber sido infiel a su esposa.

Esas revelaciones han sacudido la cotización de la empresa, cuyas acciones han llegado a caer cerca de un 6% en las operaciones previas a la apertura de Wall Street. Guo ha repetido la misma fórmula cuando otro periodista le ha preguntado si negaba expresamente que la empresaria trabajara para la inteligencia china. No ha aportado detalles sobre una mujer cuya biografía sigue llena de lagunas.

Las sospechas de espionaje salieron a la luz el 29 de octubre, cuando The New York Times publicó que los servicios estadounidenses habían concluido que Alice Huang transmitía información a Pekín. El rotativo estadounidense citaba fuentes anónimas conocedoras de la vigilancia sobre ella. El 6 de noviembre, informó de que el Ministerio de Seguridad del Estado chino la habría reclutado para obtener información sobre los chips estadounidenses y, potencialmente, influir para que Nvidia promoviera mayores ventas a China. La evaluación figuraba en un memorando distribuido entre altos cargos estadounidenses, según el diario.

El periódico británico Financial Times añadió posteriormente que una evaluación estadounidense describía su relación con Jensen Huang como sentimental. Las pruebas no se han hecho públicas.

El Times ya había puesto el foco sobre ella en octubre de 2025, al investigar Megaspeed International, la empresa singapurense de centros de datos en la que trabajaba. Aquel reportaje describía sus encuentros con el fundador de Nvidia y las pesquisas estadounidenses sobre las compras de chips de la compañía, pero no establecía que mantuvieran una relación extramatrimonial ni la identificaba como espía.

Alice Huang es ciudadana china, su nombre original es Huang Le y no tiene parentesco con el empresario (de origen taiwanés), pese a compartir apellido. Su edad, estudios, lugar de origen y residencia actual no se han hecho públicos. Tampoco se conoce cuándo dejó China o si llegó a instalarse de forma permanente en Singapur.

En una ficha de Simuwang, una base de datos de fondos chinos, consta que trabajó cuatro años en medios de comunicación y ocho en el sector bursátil. Enumera puestos como reportera en Hunan TV y CCTV, asistente del presidente de la división de banca privada de HSBC y vicepresidenta de CITIC Securities. EL PAÍS no ha podido corroborar esos antecedentes, repetidos en numerosos perfiles que se han publicado estos días.

Bloomberg ha encontrado documentación más sólida sobre su actividad empresarial en Shanghái. En una publicación de 2016 de la cuenta oficial de la gestora de fondos Shanghai Hexi Investment Management aparece entre sus directivos. La firma había invertido en 7Road, una compañía china de videojuegos de cuyo negocio internacional surgió Megaspeed.

Los registros examinados por la prensa singapurense muestran que la sociedad se constituyó en 2015 como 7Road International. En marzo de 2023 adoptó el nombre de Megaspeed y Alice Huang entró como directora gerente. La propiedad pasó entonces a Huang Le Limited y, en noviembre, a Swiftdata, controlada por el singapurense Tan Yong Pong. Para el 10 de noviembre de 2023, Alice Huang había dimitido como administradora. No está claro cuándo dejó de intervenir en el negocio.

Caída del podio Fuerte caída de Nvidia en la bolsa de Nueva York El gigante estadounidense de los semiconductores Nvidia siguió sufriendo ayer martes las consecuencias del escándalo por presunto espionaje chino que implica a su CEO, Jensen Huang, y que llevó a la empresa a perder brevemente el puesto de segunda mayor capitalización bursátil del mundo.

Desde que estalló el caso el fin de semana, la empresa ha perdido más de 400.000 millones de dólares en capitalización bursátil, en un contexto marcado también por la preocupación que rodea al sector de la inteligencia artificial (IA). Ayer martes la acción de Nvidia caía un 6,81% en la Bolsa de Nueva York, hasta los 166,51 dólares.

Fotografías de la relación

Aunque se desconoce cuándo conoció al fundador de Nvidia, hay pruebas gráficas de un encuentro de ambos en Taipéi en junio de 2024. Según relató al Times Parker Schmitt, consejero delegado de NetThunder, una empresa de software, Alice Huang se ofreció ante un grupo de ejecutivos a conseguir que Jensen Huang se uniera a ellos; él apareció poco después. Una fuente próxima a Nvidia precisó que ya tenía previsto acudir y llegó con otros dos directivos. Meses después, hay fotos en redes sociales que los muestran en un restaurante de pasta en Taiwán. En una de las imágenes, ella aparece colocando el brazo sobre los hombros de Huang.

La dimensión del negocio de Megaspeed explica la preocupación de Washington. Según registros comerciales citados por NYT, una empresa asociada a Megaspeed en Malasia compró equipos avanzados con tecnología de Nvidia por al menos 4.800 millones de dólares (4.200 euros) entre junio de 2024 y febrero de 2026. Las compras fueron posteriores a su dimisión como administradora y no consta que las dirigiera personalmente. Megaspeed alquila capacidad de computación a clientes chinos, entre ellos el gigante del comercio electrónico Alibaba, que pueden utilizar esos procesadores sin importarlos físicamente. Estados Unidos investiga si también desvió chips restringidos a China. Nvidia niega haber encontrado pruebas de contrabando.

En el trasfondo está la competencia tecnológica entre las dos principales potencias mundiales. Estados Unidos restringe la exportación de procesadores avanzados a China desde 2022 por motivos de seguridad nacional, alegando sus posibles aplicaciones militares. Esas limitaciones comenzaron cuando el demócrata Joe Biden ocupaba el Despacho Oval. Pero Jensen Huang, una de las personas más relevantes del sector de la inteligencia artificial y que mantiene acceso directo al actual mandatario estadounidense, Donald Trump, ha defendido flexibilizar esos controles. En mayo, formó parte del séquito que acompañó al republicano en su viaje a Pekín. Trump lo calificó el domingo de “persona honorable” y ha expresado su apoyo a que siga al frente de Nvidia. Los presidentes de tres comisiones de la Cámara de Representantes le han pedido una comparecencia a puerta cerrada el 18 de noviembre, informa Reuters.

Singapur ha confirmado una investigación sobre Megaspeed, pero ha negado haber investigado a Alice Huang por sus presuntos vínculos con la inteligencia china. Ella no ha ofrecido su versión. Nvidia sostiene que no tiene motivos para creer que se hayan comprometido secretos empresariales o la seguridad nacional estadounidense. En su carta a los empleados, su consejero delegado reconoció la infidelidad, sin mencionar a Alice Huang, y prometió cooperar plenamente con la investigación.

Inma Bonet / El País de Madrid