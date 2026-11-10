Sudamérica recibe el primer desembarque de 20 cápsulas hoteleras inteligentes llegadas desde China

La llegada de nuevas propuestas de alojamiento turístico comienza a abrirse camino en América del Sur, esta vez a través de una innovadora iniciativa que combina tecnología y construcción prefabricada. Se trata de 20 cápsulas hoteleras inteligentes provenientes de China, que arribaron al puerto de Valparaíso, Chile, y tienen como destino un proyecto turístico en la comuna de Salamanca, ubicada en la región de Coquimbo.

La operación, comunicada el 6 de noviembre de 2026, se llevó a cabo en el Terminal Portuario Valparaíso (TPV) y constituyó la primera recepción de este tipo de estructuras en el recinto. El traslado y desembarque estuvieron a cargo de Ducis Logistics, en el marco de un operativo especial.

Las unidades llegaron a bordo del buque Gloria Confidence, perteneciente a la naviera NMT Shipping, bajo la modalidad de carga proyecto, que requiere una coordinación logística particular por las dimensiones y el peso de los elementos transportados. Cada cápsula tiene 9,6 metros de largo, 3,6 metros de ancho y 3,3 metros de alto, por lo que se clasifica como carga sobredimensionada.

Cápsulas hoteleras prefabricadas provenientes de China, en el Terminal Portuario Valparaíso (TPV) de Chile. Foto: Terminal Portuario Valparaíso (TPV).

La incorporación de estas estructuras representa una nueva alternativa para el sector turístico chileno, al integrar innovación tecnológica y soluciones habitacionales prefabricadas, con potencial para ampliar la oferta de alojamiento en la región.

Cápsulas hoteleras prefabricadas que llegaron desde China listas para instalar

Las cápsulas prefabricadas de China arribaron completas y con el equipamiento de fábrica ya incorporado, de modo que no requieren procesos de armado en destino. Su diseño contempla espacios independientes, amplios ventanales y una distribución orientada a combinar privacidad con vistas al paisaje, con foco en la integración con el entorno natural donde serán emplazadas, según un comunicado de TPV.

Ese formato constructivo es el que explica el interés del sector turístico por este tipo de soluciones: permite habilitar plazas de alojamiento en plazos más cortos que una obra tradicional. El destino final del cargamento es un desarrollo hotelero en Salamanca, en la región de Coquimbo, a varios cientos de kilómetros del punto de desembarque.

La complejidad logística estuvo en la etapa previa. Según detalló Miroslava Lacherres, gerente general de Ducis Logistics, la condición de carga sobredimensionada obligó a anticipar cada paso: "La operación requirió planificar con anticipación el embarque, la estiba y la descarga, en estrecha coordinación con el equipo de TPV", comunicó la empresa portuaria.

Buque cargando las cápsulas hoteleras prefabricadas provenientes de China que llegaron a Chile. Foto: Terminal Portuario Valparaíso (TPV).

Alejandro Roldán, responsable del área comercial de Terminal Portuario Valparaíso, destacó el carácter inédito de la faena. "Este primer desembarque de cápsulas hoteleras muestra la diversidad de cargas que podemos atender en TPV. Detrás de cada embarque hay un proyecto que requiere una preparación y una respuesta logística acorde con sus características", señaló.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.