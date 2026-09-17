Qatar pone la mira en un rincón de la Patagonia: el proyecto para construir un complejo autosuficiente

América Latina se ha transformado en un polo de interés para la inversión extranjera, y entre los países que buscan oportunidades en la región aparece Qatar. En el sur del continente, una inversión de largo alcance proyecta combinar generación energética, turismo de alta gama y aprovechamiento de recursos estratégicos en un área de gran valor natural.

El empresario qatarí que compró tierras cerca de Bariloche

Detrás de la iniciativa está Abdulhadi Mana A Sh Al-Hajri, empresario vinculado a la familia real de Qatar. El magnate llegó a la zona a través de Baguales Acquisitions S.A., compañía con la que adquirió cerca de 10.000 hectáreas en la meseta Baguales, en la provincia de Río Negro.

Las tierras se encuentran a unos 50 kilómetros de San Carlos de Bariloche, en un entorno caracterizado por sus extensos paisajes naturales y su ubicación estratégica dentro de la Patagonia.

La operación generó atención tanto por el volumen de la inversión como por el lugar elegido: un área de gran importancia ambiental, con biodiversidad vulnerable y lagos de origen cordillerano que se mantienen prácticamente intactos.

Las tres obras principales que contempla el proyecto

Uno de los ejes del desarrollo será alcanzar la autosuficiencia energética. Para ello, está prevista la instalación de tres microcentrales hidroeléctricas, identificadas como ChiBa I, II y III.

Generación : las tres instalaciones tendrían una capacidad estimada de unos 920 kilovatios.

: las tres instalaciones tendrían una capacidad estimada de unos 920 kilovatios. Fuente de agua : el proyecto aprovechará el caudal del arroyo Baguales para producir electricidad.

: el proyecto aprovechará el caudal del arroyo Baguales para producir electricidad. Permiso: el Departamento Provincial de Aguas concedió por 30 años el derecho de utilización del recurso hídrico.

Bariloche.

La energía producida estará destinada al abastecimiento de una residencia privada de lujo y de un exclusivo complejo turístico de montaña. De esta forma, el emprendimiento podrá operar con generación propia, sin depender del suministro de la red eléctrica convencional.

Producción frutícola y carne Halal: el vínculo comercial con Qatar

La administración de Río Negro, liderada por Alberto Weretilneck, viene impulsando contactos con la embajada de Qatar con el objetivo de ampliar las relaciones comerciales entre ambas partes. Entre los productos que buscan ganar espacio en el mercado qatarí se encuentran alfalfa, peras, manzanas, cerezas y carnes, rubros en los que también participa Uruguay como país exportador.

En este marco, Río Negro concretó recientemente un hecho histórico: el envío de su primer cargamento de carne a Qatar. El establecimiento frigorífico responsable de la operación posee certificación Halal, necesaria para que la carne cumpla con las normas alimentarias islámicas. A esto se suma el reconocimiento sanitario de la Patagonia, una condición que facilita el ingreso de sus productos a mercados internacionales de alto poder adquisitivo.

Inversión extranjera y control de los recursos: un debate abierto

El proyecto no solo implica el ingreso de capitales, sino que también vuelve a poner sobre la mesa una discusión de alcance regional: cómo compatibilizar la inversión extranjera con la soberanía y el manejo de los recursos naturales.

La adquisición de extensas superficies por parte de inversores provenientes de los países del Golfo Pérsico genera especial atención cuando se trata de territorios con acceso a fuentes de agua dulce y potencial para la generación de energía. En estos casos, también cobran relevancia la participación de las comunidades locales y las posibles consecuencias ambientales en zonas donde el entorno natural constituye uno de sus principales valores.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.