UE invita a Canadá a ser "miembro asociado": ¿un gesto simbólico o un paso firme hacia una mayor integración?

La Unión Europea invitó a Canadá a trabajar para convertirse en su primer “miembro asociado”, un título que pretende subrayar la creciente cercanía del país con el bloque de 27 naciones, en un momento en que ambos se enfrentan a un deterioro de las relaciones con Estados Unidos.

El presidente Donald Trump ha librado una implacable guerra comercial con Canadá, poniendo en peligro su economía. Estados Unidos ha retirado su apoyo a la OTAN y a Ucrania, lo que ha obligado a la UE a reforzar sus defensas. Este vacío ha dejado tanto al bloque como a la UE buscando nuevos socios, a medida que las alianzas establecidas tras la Segunda Guerra Mundial se transforman.

“Debemos replantear urgentemente nuestras alianzas”, declaró Ursula von der Leyen, presidenta del brazo ejecutivo de la UE, ayer miércoles durante un importante discurso anual en Estrasburgo, Francia. Mark Carney, primer ministro de Canadá, estaba sentado justo a la izquierda de von der Leyen mientras ella pronunciaba su discurso.

“Me gustaría colaborar con usted para que Canadá pueda convertirse en el primer miembro asociado de la Unión Europea”, le dijo. La invitación podría ser más un gesto simbólico que un paso significativo hacia una mayor integración. Aún no está claro cómo la membresía asociada transformaría una relación ya estrecha en materia de comercio, tecnología o viajes. Aun así, el anuncio fue recibido con una ovación de pie por parte de los legisladores presentes.

Von der Leyen afirmó que la propuesta no era “una alianza contra nadie, sino para fortalecernos mutuamente”. Sin embargo, es evidente que Europa y Canadá se encuentran atrapadas entre una China competitiva y una administración Trump a veces hostil. “Es un giro importante, tanto política como retóricamente”, afirmó Jörn Fleck, director sénior especializado en Europa del Atlantic Council en Washington. “Esto, obviamente, envía una señal a Estados Unidos” y “también a los posibles aliados de que la UE está dispuesta a ser más creativa”.

Este año, Carney pronunció un discurso que acaparó titulares en la reunión del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, en el que argumentó que el orden mundial surgido de la Guerra Fría se enfrentaba a una “ruptura, no a una transición”, y que “las potencias medianas deben actuar juntas porque si no estamos en la mesa, estamos en el menú”.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, estrecha la mano del primer ministro de Canadá, Mark Carney. Foto: AFP

El anuncio de ayer fue una clara demostración de esa estrategia. Mujtaba Rahman, director general para Europa del Grupo Eurasia, afirmó que hablar de la posibilidad de obtener la categoría de miembro asociado enviaba una “señal interesante” a Canadá, pero que por ahora probablemente sea más simbólica que práctica. Von der Leyen no detalló qué implicaría la membresía asociada a la UE.

Sin embargo, señaló que Canadá y Europa planean colaborar más estrechamente en el Ártico, sus bases industriales de defensa y los minerales críticos. Canadá y la UE celebrarán una cumbre a finales de octubre, donde se espera que presenten propuestas más concretas.

Von der Leyen abogó por un equivalente europeo a la disposición de la OTAN que permite la convocatoria de reuniones relacionadas con la defensa cuando una nación se ve amenazada, conocida como Artículo 4. La UE ya cuenta con una garantía de defensa colectiva poco conocida, pero von der Leyen propuso “el propio Artículo 4 de Europa” y afirmó que, cuando fuera “activado por un Estado miembro, todos los Estados miembros se convocarían”.

También pidió la creación de un nuevo grupo de líderes, el Consejo Europeo de Seguridad, que incluyera a socios no pertenecientes a la UE en Europa, como Gran Bretaña, Noruega y Ucrania, y también a Canadá.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, interviene durante la segunda jornada de la Cumbre de Inversión de Canadá. Foto: AFP

Si bien el impulso para acercar a Canadá a la UE podría resultar significativo, podría encontrar obstáculos. Por ejemplo, los Estados miembros han advertido que ofrecer demasiados beneficios a un posible socio asociado disminuiría el valor de la membresía plena. No está claro cuál sería el procedimiento legal exacto, aunque los expertos indicaron que probablemente requeriría la aprobación de los Estados miembros. Mientras Carney atraviesa un momento históricamente bajo en la relación de su país con Estados Unidos, destino de tres cuartas partes de las exportaciones canadienses, se ha centrado en acercar a Canadá al bloque.

Las negociaciones comerciales entre Canadá y Estados Unidos fracasaron el mes pasado, lo que intensificó la guerra comercial entre ambos países. Trump ha insistido repetidamente en que Canadá se convierta en el estado número 51, lo que ha generado una oleada de patriotismo entre los canadienses. Por el contrario, las encuestas sugieren que 4 de cada 5 canadienses quieren que Carney acerque a su país a la UE y que más de la mitad desearía que Canadá se uniera al bloque como miembro.

Canadá y la UE ya tienen un acuerdo de libre comercio, y aunque el acuerdo no ha sido aprobado por 10 de los 27 estados miembros de la UE, alrededor del 90% del comercio entre la UE y Canadá está libre de aranceles.

Carney suele referirse a Canadá como “el país no europeo más europeo”. Los líderes de la UE llevan años bromeando con la posibilidad de que Canadá se uniera al bloque si no estuviera ubicado en un territorio tan remoto. Por Jeanna Smialek y Matina Stevis-Gridneff / The New York Times