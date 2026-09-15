La “alianza única” que quiere impulsar Mark Carney y que cuenta con un amplio apoyo de los canadienses

El primer ministro canadiense, Mark Carney, aclaró que su interés en impulsar una “alianza única” con la Unión Europea (UE), un acercamiento que cuenta con el amplio respaldo de los canadienses según una encuesta dada a conocer ayer lunes, no incluye la adhesión del país al bloque europeo.

Carney declaró la noche del domingo en Toronto que Canadá “no está buscando convertirse en miembro de la Unión Europea”, después de informaciones que apuntaban a la posibilidad de algún tipo de estatus de “miembro asociado”.

“Lo que buscamos, y sobre lo que comenzaremos las conversaciones, es una alianza única entre Canadá y la Unión Europea”, afirmó. “Compartimos los mismos valores, tenemos las mismas prioridades y unas fortalezas muy complementarias”, añadió.

La aclaración de Carney coincidió con el inicio ayer en Toronto de la Cumbre de Inversión de Canadá, con la que el gobierno aspira a catalizar un billón de dólares canadienses (unos 720.000 millones de dólares estadounidenses) en inversiones durante los próximos cinco años, y precede a su viaje a Europa.

El foro reunió a centenares de responsables de grandes fondos y multinacionales para presentar proyectos en energía, minerales críticos, infraestructuras, defensa y tecnología.

Hoy martes, Carney iniciará un viaje a Europa que lo llevará a Estrasburgo, donde el jueves pronunciará un discurso ante el Parlamento Europeo, y posteriormente a Liverpool, donde se entrevistará por primera vez con el primer ministro británico, Andy Burnham.

Soldados portan una bandera de la UE durante la ceremonia de izamiento previo a la sesión inaugural del Parlamento Foto: AFP

Fuentes diplomáticas europeas en Canadá señalaron a EFE que, aunque la visita responde a una invitación de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, Ottawa insistió en que se produjera precisamente ahora, cuando las negociaciones comerciales con la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, atraviesan un momento complicado.

La estrategia parece contar con un fuerte respaldo social. Una encuesta de Abacus Data divulgada ayer señaló que el 81% de los canadienses apoya una mayor integración con la UE sin que Canadá se convierta en miembro del bloque y el 80% respalda profundizar la cooperación estratégica en política exterior, defensa y economía. EFE