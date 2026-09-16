Puente presentó su fondo de inversión en pesos para generar rendimiento con liquidez diaria

Con el propósito de brindar soluciones de inversión simples, transparentes y accesibles, Puente Uruguay, compañía especializada en gestión patrimonial y mercado de capitales, lanzó su primer fondo de inversión en el país, denominado Puente Liquidez Pesos.

"Este fondo responde a una necesidad concreta del mercado y amplía las alternativas disponibles para gestionar el patrimonio de nuestros clientes. Buscamos acercar a los uruguayos una alternativa para que sus ahorros en pesos generen rendimiento todos los días sin perder disponibilidad sobre su dinero", destacó Ignacio de Castro, CEO de Puente Uruguay.

Puente Liquidez Pesos permite realizar suscripciones y rescates en cualquier momento, con liquidez diaria, sin plazos fijos ni penalidades. Su cartera está integrada por Letras de Regulación Monetaria emitidas por el Banco Central del Uruguay (BCU).

Oficinas Puente en el WTC.

El fondo está orientado a inversores de perfil conservador, con gestión de la cartera a cargo del equipo de expertos de Puente. A la fecha el rendimiento neto anualizado es de 4,81%.

El proceso de inversión es simple y comienza con el contacto con un asesor de la compañía. A partir de allí, el cliente puede realizar la suscripción de forma inmediata y comenzar a generar rendimiento sobre su capital.

El nuevo producto comenzó a operar luego de que la compañía obtuviera la autorización del BCU para desempeñarse como administradora de fondos de inversión. Esta licencia se suma a la de corredor de bolsa, con la que Puente desarrolla sus operaciones en el mercado uruguayo desde hace más de 25 años.

Puente cuenta con presencia en América y Europa y se especializa en gestión patrimonial y mercado de capitales. La compañía brinda servicios a más de 35.000 clientes y administra activos por aproximadamente US$ 6.000 millones.

Con este lanzamiento, la firma da un paso más en su estrategia de crecimiento y compromiso en el país.

Para más información sobre este fondo y asesoramiento personalizado, es posible contactarse a través de info@puentenet.com.uy o al 0800 2800.