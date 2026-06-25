Uruguay revirtió dos años de caída en la inversión extranjera y marcó un cambio clave en 2025, según la Cepal

Uruguay registró en 2025 entradas de inversión extranjera directa (IED) por US$ 1.118 millones, lo que implicó un aumento de 128% en comparación con el año anterior y marcó el primer registro positivo desde el año 2023, según los datos elaborados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y difundidos en su informe anual sobre inversión extranjera en la región.

De acuerdo con el informe, el resultado de Uruguay se explica principalmente por cambios en el componente de préstamos entre empresas, que redujo de forma significativa su saldo negativo. Según el organismo, ese ítem pasó de una salida neta de US$ 6.493 millones de a US$ 188 millones, lo que determinó el resultado total positivo de 2025. En paralelo, indicó que la reinversión de utilidades cayó 40% y los aportes de capital descendieron 70%.

El organismo indicó además que 2025 fue el primer año con entradas positivas para Uruguay desde 2023. De acuerdo con las cifras presentadas, el país había registrado un saldo negativo de US$ 5.248,1 millones en 2023 y de US$ 3.936,7 millones en 2024, antes de revertir la tendencia en 2025.

La inversión extranjera directa que recibió cada país en 2024 y 2025. Cepal

En términos de anuncios de nuevos proyectos de inversión, la Cepal destacó que en Uruguay casi se triplicaron y alcanzaron los US$ 904 millones.

Según se destaca en el informe, ese incremento estuvo impulsado principalmente por “un proyecto de gran escala vinculado a la producción de combustibles sostenibles para aviación”, desarrollado por la empresa estadounidense Syzygy Plasmonics, que instalará una planta en el departamento de Durazno. El proyecto, NovaSAF-1, prevé una inversión de US$ 60 millones y su producción estará destinada íntegramente a la exportación.

La Cepal señaló que también se registraron aumentos en anuncios de inversión en software y servicios informáticos, así como en servicios financieros, lo que “modifica parcialmente el perfil sectorial de los proyectos anunciados en el país”.

Los datos a nivel regional

En relación al desempeño de América Latina y el Caribe, el informe señaló que la región recibió en 2025 un total de US$ 194.233 millones en IED, lo que representó un aumento de 1,7% respecto a 2024. Según el organismo, el desempeño estuvo marcado por fuertes diferencias entre países y subregiones, en un contexto de elevada incertidumbre internacional.

Brasil y México concentraron el 62% del total regional, con US$ 77.676 millones y US$ 43.221 millones de dólares respectivamente, según el informe.

En América del Sur, el organismo señaló que además de Brasil se registraron incrementos en varios países, entre los que destacó a Uruguay, Chile y Perú, mientras que se observaron caídas en Argentina y Colombia. En términos de variación interanual, destacaron los aumentos de Ecuador (191%), Uruguay (128%), Perú (73%) y Bolivia (73%).

En cuanto a la composición de la inversión, la Cepal indicó que la reinversión de utilidades representó el 51% del total regional, seguida por los aportes de capital (34%) y los préstamos entre empresas (15%). Según el informe, los servicios concentraron el 53% de la IED, mientras que las manufacturas representaron el 31% y los recursos naturales el 16%.

El secretario Ejecutivo de la Cepal, José Manuel Salazar-Xirinachs, afirmó al presentar el informe que en América Latina y el Caribe “prima la dificultad de integrar de manera coherente y estratégica las agendas de comercio, inversión y desarrollo productivo, lo que limita el impacto transformador que la IED podría tener en la región”.

Entre algunas de las recomendaciones que hicieron desde el organismo para “navegar el nuevo contexto global”, señalaron la importancia de “diversificar mercados de exportación y orígenes de IED, especialmente en economías con alta participación del mercado estadounidense en sus exportaciones".

Además, plantearon la necesidad de coordinar las instituciones de promoción de inversión y comercio y las entidades responsables de promover otras áreas de desarrollo productivo; así como también "fortalecer las capacidades técnicas, operativas, políticas y prospectivas de las agencias de promoción de inversiones y comercio, e incorporar mecanismos de seguimiento y aprendizaje frente a los cambios del entorno”.