Habitar llega a Punta del Este para poner en agenda el futuro del desarrollo urbano y las oportunidades de inversión

¿Cómo queremos habitar las ciudades del futuro? ¿Qué oportunidades genera la transformación urbana? ¿Cómo pueden articularse inversión, desarrollo, construcción, innovación y calidad de vida? Con estas preguntas como punto de partida, se realizó la conferencia de prensa para anunciar el lanzamiento de “Habitar, el primer encuentro de desarrollo urbano y oportunidades de inversión”, que se realizará en el Centro de Convenciones de Punta del Este del 8 al 10 de octubre.

Declarado de interés por Ministerio de Turismo de Uruguay, Intendencia de Maldonado y el Municipio de Punta del Este, Habitar busca reunir en un mismo espacio a quienes proyectan, financian, construyen, comercializan y compran. Durante tres jornadas, convocará a desarrolladores, inversores, brokers inmobiliarios, empresas, profesionales, emprendedores y representantes de instituciones públicas y privadas, con el objetivo de generar un espacio de intercambio sobre los principales desafíos y oportunidades vinculados al crecimiento y la transformación de las ciudades.

La agenda abordará diferentes dimensiones del desarrollo urbano, entre ellas urbanismo y construcción, inversión, movilidad, innovación, sostenibilidad y calidad de vida, incorporando también temáticas vinculadas al turismo, la legislación, la cultura, el estilo de vida, la salud y la educación.

Una agenda con referentes nacionales e internacionales

Entre los conferencistas confirmados se encuentra el Dr. Jonathan Nathanian (PhD), arquitecto, profesor e investigador israelí especializado en diseño ambiental sostenible, cuya conferencia titulada: “From Data to Design: Digital Tools for Better Buildings and Urban Development” será presentada por la Embajada de Israel.

También estará presente la Ec. Laura Raffo, quien participará de un panel titulado: “Pensar las ciudades para transformar el país”. La programación incluirá además un espacio dedicado a la inversión en obra privada, moderado por APPCU, con la participación de destacados urbanistas e inversores de la talla de Martín Gómez Platero, Carlos Lecueder, Alfredo Kaplan, entre otros referentes.

Otro de los paneles incorpora la mirada de los desarrolladores que operan en el medio local participando activamente en la transformación de Punta del Este, y también la visión de los inversores a nivel regional. La propuesta busca poner en diálogo distintas perspectivas y sectores, entendiendo que el desarrollo de las ciudades requiere de la participación articulada de actores públicos y privados.

Conferencias, Expo y networking

Habitar combinará conferencias y paneles temáticos con una Expo, donde empresas y marcas presentarán sus propuestas, productos y servicios, además de diferentes instancias destinadas al networking y al intercambio entre los participantes.

La ceremonia de apertura tendrá lugar el jueves 8 de octubre al mediodía, con la presencia de autoridades nacionales y departamentales.

Como parte de las actividades complementarias, está previsto realizar el día sábado el “Torneo de Golf: Copa Habitar” en el Cantegril Country Club, concebido como una instancia de encuentro y relacionamiento entre participantes.

Detalle de la actividad

FECHA: 8, 9 y 10 octubre 2026

LUGAR: Centro de Convenciones de Punta del Este

COMITÉ ORGANIZADOR: Martín Laventure; Gonzalo Cortinas; Aníbal Durán

PATROCINA: APPCU

PRODUCCIÓN GENERAL: BACKUP Congresos & Eventos

WEB: www.habitaruruguay.com

INSTAGRAM: @habitar_uruguay

Entrada general: acceso sin costo mediante registro previo en la web del evento:

www.habitaruruguay.com, o en Ticket Fácil: https://ticketfacil.uy/Habitar/info

Horario de apertura al público general (habilitación de stands):

JUEVES 8: de 13:00 a 18:00 horas

VIERNES 9: de 10:00 a 18:00 horas

SABADO 10: de 10:00 a 17:00 horas

