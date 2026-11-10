Sexo y espionaje: tensión entre EE.UU. y China

El gigante estadounidense de los microprocesadores Nvidia anunció la apertura de una investigación independiente sobre una presunta operación china de espionaje al cofundador y presidente ejecutivo de la compañía, Jensen Huang.

Nvidia es líder mundial en la producción de los chips con los que se entrenan y ejecutan modelos de inteligencia artificial (IA) y es una de las empresas con mayor valoración del mundo.

China compite por el dominio de la IA con Estados Unidos, que restringe la exportación a ese país de los chips de silicio más avanzados.

A finales del mes pasado, The New York Times reportó que funcionarios de inteligencia de Estados Unidos concluyeron que una ejecutiva empresarial china -con la que Huang admitió tener una relación- trabajaba para Pekín y estuvo filtrando información.

La mujer -identificada como Alice Huang y también conocida como Huang Le, sin parentesco con Jensen Huang- es una ejecutiva vinculada a la empresa de centros de datos Megaspeed, basada en Singapur.

El New York Times afirma que Huang, que se ha tornado en una especie de asesor informal del presidente Donald Trump, pudo haber revelado información sobre lo que el mandatario piensa sobre la inteligencia artificial.

En un mensaje dirigido a los empleados de Nvidia el domingo, Huang reconoció una aventura amorosa y se disculpó tanto con su familia como con el personal de la compañía.

“No fui fiel a mi esposa”, dijo. “Mis acciones la lastimaron a ella y a nuestros hijos. No hay excusa para lo que hice. Lo lamento profundamente”, declaró.

Y reafirmó su “compromiso total” con la empresa. “Apoyo la investigación y cooperaré plenamente”, prometió.

Nacido en Taipéi en 1963, Jensen Huang fue enviado a un internado en Kentucky, Estados Unidos, cuando tenía nueve años.

Se graduó de la universidad a los 20 y en 1993 fundó Nvidia, que en los últimos años tuvo un ascenso fulgurante gracias a sus GPU (Graphics Processing Unit), chips especializados fundamentales en el desarrollo de la IA generativa.

Muestra de su influencia, formaba parte de la delegación de líderes empresariales que viajaron con el presidente Donald Trump para reunirse con su homólogo chino, Xi Jinping, en Pekín en mayo.

Según el New York Times, Trump fue informado de la relación de Huang con la empresaria hace aproximadamente un año y decidió no tomar medidas. Trump señaló el domingo que no se arrepentía de no haber actuado. “Es un tipo honorable. Creo que probablemente tiene una explicación”, insistió.

Megaspeed Reclutada en China por el Ministerio de Seguridad Alice Huang, la empresaria china y exdirectiva de la firma singapurense Megaspeed, en el centro de una presunta operación de espionaje contra el consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang, habría sido reclutada por el Ministerio de Seguridad del Estado (MSS), principal organismo civil de inteligencia y contraespionaje de China, para recabar información sobre el fabricante estadounidense de chips, aprovechando una relación extramatrimonial con su máximo responsable, e influir en el acceso del país asiático a sus procesadores más avanzados, según publicó The New York Times (NYT).

Reacciones en china

Las acusaciones de espionaje contra la empresaria china cercana al consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang, han dado paso en las redes sociales del país asiático a una mezcla de bromas sobre su relación extramatrimonial, admiración por las habilidades de la mujer para codearse con millonarios y cuestionamientos de las sospechas estadounidenses.

La infidelidad reconocida por el directivo llegó ayer lunes al primer puesto de las tendencias de Weibo, la principal red social china semejante a X, censurada en el país asiático, mientras algunos internautas elogiaban la inteligencia y ambición de Alice Huang, la mujer señalada en las investigaciones periodísticas estadounidenses.

Las reacciones más desenfadadas contrastaron con el tono político del diario oficialista Global Times, que cuestionó las acusaciones de espionaje y criticó la cobertura de los medios estadounidenses.

El medio chino cuestionó que la relación extramatrimonial reconocida por Jensen Huang haya derivado en acusaciones de espionaje contra Pekín y acusó a determinados medios estadounidenses de construir un relato basado en sospechas y fuentes anónimas.

“¿Por qué involucrar a China en la relación extramatrimonial de Jensen Huang?”, se preguntó el periódico en un editorial en el que sostuvo que el empresario nunca identificó públicamente a la mujer con la que mantuvo la relación.

El rotativo también puso en duda el momento elegido para divulgar las acusaciones, coincidiendo con las elecciones legislativas estadounidenses y los esfuerzos de Washington y Pekín por estabilizar sus relaciones, y planteó si existen intereses detrás de su difusión.

La Cancillería china reiteró ayer lunes su rechazo a las informaciones sobre una supuesta espía china, que el portavoz Guo Jiakun calificó de “pura invención y una calumnia”, después de que el Gobierno ya hubiera desmentido las primeras acusaciones a finales de octubre.

Mientras las acusaciones de espionaje provocan controversia política, parte de los internautas chinos ha centrado su atención en Alice Huang, a quien algunos elogian por su supuesta habilidad para ascender profesionalmente y relacionarse con grandes empresarios.

“Es una mujer hecha a sí misma, fuerte, independiente y con muchísimo talento. ¡Es una auténtica crack!”, escribió un usuario, mientras otro afirmaba que, independientemente de los métodos utilizados, “para poder hacerlo hay que tener capacidad”.

Otros recurrieron a la ironía para repasar su supuesto currículo, desde puestos en las televisiones Hunan TV y CCTV hasta cargos en entidades financieras y empresas tecnológicas, con un desenlace que un usuario presentó como el título de una película, “Destino final: Jensen Huang, CEO de Nvidia”.

Con información de EFE y AFP